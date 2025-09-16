Paco Flores: así es el nuevo concejal de Vox en el Ayuntamiento de Cáceres

Paco Flores sustituirá a Raquel Mirat como concejal del grupo municipal de Vox Cáceres, después de que esta anunciara hace un mes su intención de abandonar el cargo por motivos estrictamente personales y laborales.

Tras mantener una serie de reuniones en el ámbito laboral y personal, Flores ha informado al Comité Ejecutivo Provincial y a su presidente, Óscar Fernández Calle, que se encuentra preparado para dar ese paso adelante y aceptar la responsabilidad derivada de haber sido colocado en el tercer puesto número tres de la lista electoral con que VOX concurrió a las elecciones Municipales de 2023.

El que será nuevo edil de Vox en Cáceres nació en la capital cacereña (1970) y realizó estudios de Magisterio por el área de Ciencias, siendo diplomado en esta especialidad desde 1993.

En la actualidad es vicepresidente y responsable de Organización Territorial de Vox Cáceres.

Entre sus aficiones se encuentran formar parte de colectivos en la ayuda a las personas más desfavorecidas como Cáritas, Manos Unidas y Asociación de Ayuda Contra el Cáncer.

Asimismo forma parte de la Asociación Amam (Minas de Aldea Moret), es cofrade del Cristo de las Batallas y es miembro de la Asociación Fraternal San Jorge.

En cuanto a su futura llegada a la corporación municipal de Cáceres, Paco Flores, asegura que le gustaría aportar su "granito de arena" en fomentar medidas de apoyo a las empresas, pymes y autónomos, así como mostrará su apoyo a los jóvenes, a la educación, a las familias y a las asociaciones vecinales, "y al fortalecimiento de nuestras costumbres y tradiciones".