Cambios en el consistorio
Paco Flores: así es el nuevo concejal de Vox en el Ayuntamiento de Cáceres
Sustituirá a Raquel Mirat como concejal después de que esta anunciara hace un mes su intención de abandonar el cargo "por motivos estrictamente personales y laborales", reitera la formación
Paco Flores sustituirá a Raquel Mirat como concejal del grupo municipal de Vox Cáceres, después de que esta anunciara hace un mes su intención de abandonar el cargo por motivos estrictamente personales y laborales.
Tras mantener una serie de reuniones en el ámbito laboral y personal, Flores ha informado al Comité Ejecutivo Provincial y a su presidente, Óscar Fernández Calle, que se encuentra preparado para dar ese paso adelante y aceptar la responsabilidad derivada de haber sido colocado en el tercer puesto número tres de la lista electoral con que VOX concurrió a las elecciones Municipales de 2023.
El que será nuevo edil de Vox en Cáceres nació en la capital cacereña (1970) y realizó estudios de Magisterio por el área de Ciencias, siendo diplomado en esta especialidad desde 1993.
En la actualidad es vicepresidente y responsable de Organización Territorial de Vox Cáceres.
Entre sus aficiones se encuentran formar parte de colectivos en la ayuda a las personas más desfavorecidas como Cáritas, Manos Unidas y Asociación de Ayuda Contra el Cáncer.
Asimismo forma parte de la Asociación Amam (Minas de Aldea Moret), es cofrade del Cristo de las Batallas y es miembro de la Asociación Fraternal San Jorge.
En cuanto a su futura llegada a la corporación municipal de Cáceres, Paco Flores, asegura que le gustaría aportar su "granito de arena" en fomentar medidas de apoyo a las empresas, pymes y autónomos, así como mostrará su apoyo a los jóvenes, a la educación, a las familias y a las asociaciones vecinales, "y al fortalecimiento de nuestras costumbres y tradiciones".
- Menores y la nueva ley antitabaco en Cáceres: 'Los padres no tienen que pagar los platos rotos de sus hijos
- Valdemorales: el secreto que Cáceres guarda bajo llave
- El alcalde de Cáceres celebra el 'éxito' de la Noche del Patrimonio y reivindica su papel para alcanzar la Capitalidad
- La Noche del Patrimonio en Cáceres: la generosidad de una ciudad que comparte su esencia
- Drama en Monroy por un incendio forestal: 'Se han quemado mis mejores olivos, los que heredé de mi abuelo
- El soul estadounidense abre el Blues Cáceres
- Competiciones deportivas, bailes y aperitivos en La Sierrilla de Cáceres
- Los antiguos alumnos del María Auxiliadora de Cáceres regresan a sus pupitres 40 años después