Del pupitre a la cotización: el 40% de los alumnos de Acción contra el Hambre en Cáceres encuentra trabajo

Comenzó hace medio siglo a trabajar en ayuda humanitaria, pero fue en 2012 cuando Acción contra el Hambre amplió su actividad a la acción social en España, llegando a Extremadura en 2015. Una labor que la organización desarrolla a través de tres programas: 'Vives Emplea', 'Vives Emprende' y 'Vives Aprende'. Tres proyectos de ayuda a la inserción laboral y al emprendimiento con los que la entidad garantiza que, al menos, el 40% de sus participantes encuentra trabajo, tal y como se ha transmitido a los alumnos que se han reunido hoy en el Edificio Embarcadero de Cáceres para participar en 'Escapa del desempleo'.

Vives Aprende

Se trata de un evento enmarcado en el último programa, el de 'Vives Aprende', con el objetivo de transmitir a los 28 alumnos procedentes de Cáceres y Mérida que han acudido información sobre el mismo. Después de la mesa inaugural, la cita ha dado paso a una mesa de oportunidades en economía verde en Extremadura con la participación de tres empresas (Metal Frame Renovables, Control Seguridad y Diamond Foundry) que han expuesto a los asistentes las competencias que requieren a la hora de firmar un nuevo contrato.

Tras esto, se ha realizado una prueba con preguntas sobre lo que han explicado las compañías; otra de código binario; una tercera sobre la redacción del CV con ayuda de la Inteligencia Artificial; y, por último, una sobre el montaje en equipo de un coche capaz de correr en un circuito.

A partir del 22 de septiembre

Todo ello con el objetivo de incentivar a los alumnos a participar en Vives Aprende. Consistente en una formación técnica especializada, el programa se desarrolla a lo largo de 200 horas, con clases de lunes a viernes que arrancan el próximo 22 de septiembre y que se extenderán hasta diciembre.

Pero, ¿cuál es esa formación? La gestora de Programas de Inclusión Sociolaboral en Acción contra el Hambre en Extremadura, Carmen Habela, explica que "para realizar estas formaciones, se hace un pequeño estudio para valorar cuáles son los sectores que más trabajadores están demandando".

Y, según dicho análisis, son la electromecánica, la mecatrónica y la economía verde tres de los ámbitos que más trabajadores están requiriendo, pues son las materias en las que se basa la formación en Cáceres. En Mérida (donde también arranca el curso el 22 de septiembre) se especializará a los alumnos en formación de instalaciones y montaje y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas.

Pero, además, los estudiantes están acompañados de un técnico de orientación laboral que imparte talleres de comunicación verbal y no verbal, de currículum, etc., y los pone en contacto con empresas para que hagan prácticas (a través de un convenio con la organización), que aunque no son obligatorias, sí se recomiendan.

Al respecto, Acción contra el Hambre se encarga de financiar el material necesitado (botas, pantalones, etc.) y el transporte, tanto en caso de hacer uso de un vehículo particular como del transporte público.

Entre 16 y 29 años

Cabe destacar que la entidad desarrolla dichos cursos en el primer y en el segundo semestre del año. Es decir, que esta es la segunda convocatoria de 2025. Los únicos requisitos para participar en ellos son tener entre 16 y 29 años, y no estar estudiando ni trabajando. Además, tiene que haber transcurrido al menos un mes desde la finalización de la última formación.

Acción contra el Hambre financia este programa a través del Fondo Social Europeo + y de Fundación Iberdrola y, en lo que va de año, ha logrado alcanzar el 41,5% de inserción laboral y el emprendimiento de 18 nuevos negocios.