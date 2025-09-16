Quejas porque el refuerzo del bus de Cáceres no se ajusta a las demandas de los usuarios: "Han llegado tarde al trabajo y a clase"

El grupo municipal socialista ha hecho públicas sus quejas este martes sobre la puesta en marcha del refuerzo de la línea 8 de autobús. A través de un comunicado, lamentan a través de la portavoz, Belén Fernández, que "los problemas de masificación en la Línea 8 del transporte urbano continúan debido a un planteamiento inadecuado de los horarios" y reclaman al equipo de Gobierno que "realice una planificación basada en datos reales de uso".

En esa línea, concretan que “la R8 inicia su recorrido en plaza de Conquistadores a las 7.20 horas, cuando la franja de mayor demanda se sitúa entre las 7.30 y las 7.45 en el barrio de La Mejostilla". "Actualmente, el autobús pasa por la zona del centro de salud de La Mejostilla a las 8.05, momento en que gran parte de las vecinas y vecinos ya ha comenzado su jornada laboral o lectiva”, apostillan.

Una segunda circunstancia que se da, recogen, “es que la salida de la R8 a las 14.30 desde plaza de Conquistadores no resulta útil para los estudiantes, que terminan sus clases a esa misma hora y no pueden llegar a tiempo al autobús. Por ello proponemos retrasar esta salida a las 14.50 para que se ajuste mejor a las necesidades reales”.

"Más de 50 personas se han quedado tiradas en la parada"

Un ejemplo de estos problemas se ha producido este martes, 16 de septiembre, "más de 50 personas han llegado tarde a sus trabajos y clases por quedarse tiradas en la parada. Esto demuestra que los horarios planteados de la R8 no responden a la demanda real para un refuerzo de la Línea 8”,

“Exigimos al equipo de gobierno una solución inmediata, que rectifiquen y realicen una planificación basada en datos reales de uso. Y que se suban al bus cuando van los trabajadores y estudiantes, para comprobar de primera mano la realidad del servicio”, ha subrayado Fernández.