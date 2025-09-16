Sucesos
Una reyerta por los cables de fibra óptica en Aldea Moret de Cáceres termina con seis detenidos
La Policía Nacional arrestó a cuatro hombres y dos mujeres. También hubo varios heridos
Una riña tumultuaria a causa del paso de la fibra óptica por una fachada en la avenida Río Tíber de la barriada cacereña de Aldea Moret que tuvo lugar el pasado viernes finalizó con seis personas detenidas. Según fuentes de la Policía Nacional, cuatro eran varones y dos mujeres.
Heridos
Además, hubo varias personas que resultaron heridas y que necesitaron ser hospitalizados. De las seis personas arrestadas, tres de ellas presentaban lesiones graves. En la reyerta se emplearon "objetos contundentes" que provaron dichas heridas.
Por la fibra
La riña se produjo debido al paso de los cables de la fibra óptica por la fachada de una vivienda del barrio. Rápidamente, casi una decena de personas estaban implicados en la pelea y obligó a la actuación de la Policía Nacional, así como de las ambulancias del Servicio Extremeño de Salud.
Vídeo
En las últimas horas, un vídeo grabado en primera persona está difundiéndose a través de los canales de WhatsApp de la ciudad, donde se puede observar a algunos de los integrantes de la pelea, algunos de ellos con brechas en la cabeza. También a los vecinos, que intentaban poner paz.
