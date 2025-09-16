Sara Cisneros, creadora digital de Cáceres: "La gastronomía extremeña es única y nunca dejaré de decirlo"

Sara Cisneros, educadora social, auxiliar de vuelo e influencer, comparte su historia con nosotros. Natural de Cáceres, encontró en las redes sociales una vía de expresión y trabajo que ha marcado un antes y un después en su trayectoria personal y profesional.

-¿Cómo comenzaste en el mundo de las redes sociales y qué te motivó a dar ese primer paso?

-Como para muchas otras personas, empezar en redes no fue más que una forma divertida y entretenida de pasar el tiempo en cuarentena. Por aquellos entonces, yo ya tenía Instagram y mi vida como Tripulante de Cabina suscitaba mucha curiosidad, así que ya tenía algunos seguidores. Pero sin duda descargarme TikTok con mi hermana Paula y perder la vergüenza fue la clave para llegar a convertir esto en mi trabajo.

-¿Qué crees que ha sido clave para conectar con tu audiencia a lo largo del tiempo?

-Ser yo misma. Si algo me piden mis seguidores es “escucharme” y precisamente hablar, ser natural y real es algo que a mí me encanta.

-¿Qué papel juega tu origen cacereño en tu forma de comunicar o en tu contenido?

-Tengo muchos seguidores extremeños (especialmente mujeres) así que siento que ellas son las más “fieles” y me sienten aún más cerquita y eso a mí me hace comunicar cualquier cosa sobre Extremadura con más ilusión y ganas. Sin conocerlas, les tengo mucho cariño y aprovecho para mandarles un abrazo desde aquí.

-¿Qué valores locales o culturales intentas reflejar en tu trabajo?

-El buen carácter y buen rollo con el que crecí. La naturalidad que nos caracteriza y las cosas pequeñas y “de toda la vida” que, para mí, tienen un valor enorme. Creo que soy y me muestro muy familiar y cercana, y eso es porque es lo que yo he vivido en mi entorno y en mi ciudad desde pequeña. Ah, y siempre, seré fiel defensora de la gastronomía extremeña. ¡No hay otra igual y no me cansaré de decirlo!

-¿Qué sueles priorizar a la hora de colaborar con marcas o proyectos?

-Que sean proyectos o productos que de verdad me gusten y vayan conmigo. Suelo rechazar muchos trabajos que van en contra de mis principios.

-¿Qué te enseñó Paula que hoy sigue guiándote, incluso en los momentos más difíciles?

-Paula me enseñó a ser como soy a día de hoy. Pero, sobre todo, a querer bonito, a vivir el presente, tener ilusión, trabajar por lo que quiero, a darle importancia a lo que realmente la tiene y a no procrastinar porque, aunque suene duro, no sabemos si vamos a estar aquí mañana.

-¿Qué proyectos te gustaría explorar más allá de las redes sociales?

-Tengo algo entre manos que me hace mucha ilusión, y en lo que estoy trabajando muy duro con mi equipo, que siento que engloba muchas de las cosas que siempre he querido hacer, no solo como creadora de contenido sino como Educadora Social, que al final es para lo que yo me formé. No puedo contar mucho más de momento pero quien me conozca sabrá que sí o sí este proyecto tendrá un apartado muy especial.

-¿Cómo te imaginas tu papel como creadora de contenido dentro de unos años?

-Siento que mi contenido va evolucionando conforme mi vida lo hace, así que solo espero haber crecido mucho más en lo personal y en lo laboral (estoy trabajando mucho en las dos cosas para que esto ocurra). Quiero también seguir con el legado de mi hermana, utilizando mis redes como altavoz para normalizar y dar voz a quien lo necesita, como siempre hemos hecho y, por supuesto, ser ese lugar seguro al que muchas personas puedan acudir en búsqueda de una amiga en la que confiar.