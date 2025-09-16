Los vecinos piden reubicar una parada de autobús en El Junquillo: "Son cuatrocientos metros"

Los vecinos del barrio del Junquillo han solicitado que se desplace unos metros la parada de la línea 4 de autobús que se encuentra en la calle Dalia. Tal y como han puesto de manifiesto en un comunicado que han hecho público los vecinos este martes, lo que se reclama es que «es un traslado de 400 metros, en total, ida y vuelta son 800 metros en cada trayecto y un incremento en tiempo de un minuto aproximadamente».

Justifican este cambio al ayuntamiento en que en los últimos años se ha incrementado la población en la barriada, y en concreto en la zona alta de la calle Dalia. Esta propuesta ha sido denegada hasta en dos ocasiones, pero sostienen que tras la construcción de la rotonda en la avenida, ya no hay impedimentos para llevarla a cabo.

"Consideramos que ya es posible hacer dicho traslado y llevar la última para de la línea 4 del bus a una zona más centrada en la calle Dalia y solicitamos al ayuntamiento que comience los trabajos y trámites necesarios", sostienen desde la asociación vecinal.

Más reivindicaciones en la línea 8

Coincide esta reivindicación con las quejas que han hecho públicas los usuarios y la oposición porque la puesta en marcha del refuerzo de la línea 8 no se ajusta a los requerimientos en las horas punta y este martes se han producido situaciones en las que los pasajeros se han quedado en tierra y han llegado tarde a sus trabajos y a sus clases.