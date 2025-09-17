Actividades para todos los gustos, esta semana en Cáceres

Música, poesía y cine en distintos espacios de la ciudad.

Nueva edición del microabierto en Belleartes

Este jueves 18 de septiembre a las 21.00 horas en el Espacio Belleartes de Cáceres, situado en calle Donoso Cortés, número 6, tendrá lugar una nueva edición del microabierto con entrada libre. En esta edición contarán con la voz de Áurea Mancha acompañada de Javi Álvarez a la guitarra. El evento está abierto para todas aquellas personas que quieran expresarse, además, contarán con una amplia programación, actuaciones de poesía, música, micro teatro, performance y dance. Todo ello en un espacio de libertad creativa y encuentro cultural. "La velada será una celebración del arte en todas sus formas, convirtiéndose en un punto de encuentro para artistas emergentes y amantes de la cultura". En relación a la participación, está abierta a quienes "deseen subir al escenario y compartir su talento".

La Sala Maltravieso inicia temporada

La Sala Maltravieso, situada en la calle Parras, 23 de Cáceres, inaugura su nueva temporada teatral con 'CERA. 500 horas de vuelo', una obra de la compañía catalana Carlos Gallardo, seleccionada por la Red de Teatros Alternativos de España. El espectáculo se presentará el viernes 19 y sábado 20 de septiembre a las 20.20 horas, con entradas a 8 euros y dirigido a público joven-adulto. 'CERA' es una pieza íntima y poética construida con cera de abejas, en la que se reflexiona sobre el cuerpo, la memoria y las pequeñas muertes cotidianas, a través de cintas de cassette y el simbolismo del vuelo de una abeja, cuya vida se mide en 500 horas.