Adenex clama contra la reforma de Virgen de la Montaña de Cáceres: "Es un retroceso en el modelo de ciudad"

La asociación ecologista Adenex vuelve a clamar contra la reforma de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres. En las alegaciones que ha presentado durante el proceso participativo, exige la retirada del proyecto al considerar que la opinión pública no se ha solicitado en el "momento apropiado de tramitación, incumpliendo los reglamentos municipales". Para Adenex, es "simulado y falso, muy diferente al que se realizó en la plaza de Santiago (al que se refirió Rafa Mateos ante los medios) porque se pudo participar desde las primeras fases". Denuncian que se desconocen los pasos previos y que el ayuntamiento no ha hecho públicas las otras dos alternativas al proyecto.

Bulevar

Defienden, por otro lado, que se mantenga y se proteja el bulevar al ser una infraestructura urbana histórica por ser "el único paseo central que se mantiene en la ciudad desde el ensanche de los años 30". También consideran que se deben conservar los árboles y setos, y evitar el aumento del pavimento duro. Cabe recordar que se plantea trasplantar 26 árboles, "lo que significa su condena y muerte, ya que el informe del servicio de Parques y Jardines establece que solo ocho son trasplantables". "Debemos conservar y aumentar el arbolado urbano como, que es lo que están desarrollando muchas ciudades europeas para luchar contra el cambio climático, el aumento de las temperaturas y para facilitar la vida de las personas", dicen en una nota de prensa.

Galería | Todos los detalles de la nueva Virgen de la Montaña de Cáceres / E. P.

"Retroceso"

Por último, denuncia que el proyecto incumple el Plan de Actuación Integrado 'Cáceres, la ciudad que queremos', que fue presentado hace unos meses y en el que "se afirma que la intención es revitalizar el bulevar", pero el proyecto actual pretende su eliminación. Adenex concluye afirmando que la remodelación de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres es un "retroceso en el modelo de ciudad".

Apamex

Por otro lado, Apamex (Asociación Para la Atención y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad de Extremadura) también ha presentado alegaciones en materia de accesibilidad. Las propuestas que han realizado abordan cuestiones como la creación de itinerarios peatonales accesibles, rejillas y tapas de instalaciones, cruces entre itinerarios peatonales y vehiculares, bancos, fuentes de agua potable, papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos, bolardos, elementos vinculados a actividades comerciales, plazas de aparcamiento reservadas, accesos, paradas y marquesinas, espacios reservados al tránsito de bicicletas y vehículos de movilidad personal y pavimento táctil indicador. Según lo que ha venido señalando el alcalde de Cáceres, alguna de estas propuestas sí que se podrían tener en cuenta al no tratarse de modificaciones completas del proyecto, sino cuestiones puntuales que se podrían añadir.

