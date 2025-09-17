Aldea Moret en Cáceres exige más seguridad tras la brutal reyerta: "Me han intentado robar dos veces en 15 días"

"La policía pasa, sí. Pero no creemos que sea lo suficiente para garantizar la seguridad en el barrio". Los vecinos de Aldea Moret, barrio de Cáceres, no cesan en su empeño de lograr un lugar más seguro en el que vivir y trabajar, pero se muestran críticos con las instituciones por la "dejadez" mostrada en los últimos años. Tras la brutal reyerta que se produjo el pasado viernes en la calle Río Danubio (en la que seis personas fueron detenidas), denuncian que "los agentes solo vienen cuando se les requiere".

Negocios

Uno de los sectores que más preocupado está por la inestabilidad vecinal en es el de los negocios. Por ejemplo, es el caso de María Antonia González, una de las propietarias de la Farmacia y Ortopedia Aldea Moret, que este verano ha sufrido dos intentos de robo en apenas dos semanas. Ya les pasó el 30 de diciembre de 2022, cuando cuatro encapuchados lograron escapar de la policía tras destrozar el interior. Reforzaron sus medidas de seguridad con una reja que protegía los puntos más vulnerables del establecimiento. Gracias a ello, en los dos intentos producidos este año a plena luz del día (30 de julio y 19 de agosto) los cacos no lograron acceder al local.

Cedido

"Falta de seguridad"

"Es una falta de seguridad tremenda. No entendemos por qué hay un local para la policía local en el barrio y prefieren no abrirlo. Es por el bien de todos. Los vecinos se encuentran con inseguridad, ya que el barrio tiene las condiciones que tiene", explica González, cuya farmacia está a escasos metros del lugar donde se produjo la riña por los cables de la fibra óptica. "Queremos que haya patrullas como antes, que los agentes caminen por la calle. En el coche no se hace nada", solicita. Sobre todo, piden que la presencia se multiplique por las noches, cuando "son habituales trifulcas y carreras de coches".

Con miedo

"Venimos a trabajar con respeto por si ha pasado algo en nuestra farmacia. Tenemos miedo. Y tampoco queremos que se estigmatice al barrio porque la mayoría somos gente humilde y trabajadora, pero hay cuatro personas que lo enfangan todo. Es una lucha contra la que nosotros no podemos hacer nada", dice la empresaria, que cuenta emocionada que los vecinos han reunido unas 300 firmas para solicitar al consistorio más vigilancia tras los robos que sufrieron.

Charcutería

Antonio Holgado es el dueño de la charcutería del barrio y la reyerta en su propia calle le pilló trabajando. "Cada vez pasa más a menudo. La policía pasa una vez cada nueve horas", especula, denunciando "servicios mínimos": "Vienen, miran y se van. Necesitamos más. Que se dejen ver. Lo suyo sería que hubiese dos patrullas todo el día". A él también le han intentado robar una vez, pero no consiguieron acceder al interior.

"Si no fuese por la charcutería, la farmacia y la peluquería, en esta zona del barrio no habría nada. Y pronto no va a haber nada porque nos iremos de aquí, unos por miedo y otros por cansancio ante la dejadez hacia nuestra zona", sentencia.

Suscríbete para seguir leyendo