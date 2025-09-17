Cáceres 2031 estrecha vínculos con los agentes culturales de la provincia "para tejer redes hacia Europa"

La candidatura de Cáceres 2031 estrecha vínculos con el mundo rural y acerca posturas con los representantes culturales del Jerte. Iris Jugo, coordinadora general del consorcio, ha mantenido un encuentro con diferentes actores sociales, políticos y culturales en Cabezuela del Valle.

El encuentro, celebrado en la sede la mancomunidad de la comarca, es el III Diálogo que esta candidatura está manteniendo para impulsar su proyecto y añadir ideas y programas a la propuesta en esta primera fase para su elección. Según ha hecho público el consorcio, esta reunión es "clave ya que uno de los pilares de Cáceres 2031 es el estrecho diálogo urbano-rural con el que cuenta el territorio de la región".

De hecho, está previsto que un tercio de las acciones culturales que se realicen dentro del programa de la capitalidad sean en zonas rurales. De este modo, Jugo ha dado a conocer la candidatura, su manifiesto y las entidades y grupos que se adhieren, así como se han recogido propuestas artísticas para añadir al bid book (el documento en el que se presentará la candidatura al jurado).

El próximo encuentro, en La Vera

"Se trata de tejer redes y puentes hacia Europa y todo tiene cabida, desde el artista que propone algo a la mancomunidad o distintas entidades”, ha explicado. Objetivos como la lucha contra el cambio climático o la revitalización de los territorios a través de la cultura y de los proyectos culturales son temas centrales de la candidatura de Cáceres 2031.

El próximo diálogo se realizará en la comarca de La Vera, el próximo mes de octubre. Además del diálogo, la candidatura apuesta por valores como la diversidad cultural, la cooperación transnacional, el desarrollo sostenible y la inclusión.