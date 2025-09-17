Cáceres acoge el domingo 28 de septiembre la 'Ruta Solidaria' a favor de Divertea, Emex y Aztide

El próximo domingo 28 de septiembre, la Plaza Mayor de Cáceres será el punto de partida de una nueva edición de la 'Ruta Solidaria', una actividad organizada por el ayuntamiento y las asociaciones Divertea, Emex y Aztide. La iniciativa, que une deporte y solidaridad, busca recaudar fondos para apoyar la labor que estas entidades realizan a favor de las personas con trastornos del espectro autista, esclerosis múltiple u otras discapacidades.

La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, ha presentado esta cita solidaria junto a representantes de las tres asociaciones. Asimismo, ha destacado la importancia de visibilizar este tipo de eventos, "que combinan actividad física, convivencia y una causa solidaria que merece todo nuestro apoyo". Por otro lado, ha animado a todos los cacereños y cacereñas a participar o colaborar comprando un dorsal solidario, que tendrá un coste de 10 euros.

Programación

La Ruta Solidaria partirá a las 9.30 horas desde la Plaza Mayor, recorrerá un itinerario circular de 9 kilómetros de baja dificultad, apto para todos los públicos, y regresará al punto de inicio. A partir de las 12.00 horas, se celebrará una gran fiesta en el Foro de los Balbos, donde no faltarán los tradicionales bocadillos de jamón, hinchables, actividades infantiles y actuaciones musicales. Este año, la jornada coincidirá con los conciertos de cierre del Festival Iris Fleadh, convirtiendo el evento en una auténtica celebración en el corazón de la ciudad.

Beneficios

Los beneficios de la ruta se destinarán directamente a las asociaciones participantes. Desde Divertea, Rosa Simón ha explicado que parte de lo recaudado servirá para adecuar nuevas salas en su recién inaugurado centro de formación profesional. Por su parte, Jesús Cano ha señalado que Emex utilizará los fondos para reforzar sus servicios de fisioterapia y psicología. “Además, habrá barra solidaria, actuaciones, y con el dorsal se entrará en sorteos de regalos, como una camiseta firmada por el CP Cacereño y desayunos en Atrio”.

Por último, María Gutiérrez ha detallado que Aztide atenderá este año a 85 familias, y que el dinero recaudado se destinará a consolidar su servicio de apoyo psicológico, tanto para usuarios como para sus familiares.