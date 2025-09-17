Cáceres organiza una jornada para denunciar que la trata de personas es "una grave violación de los derechos humanos"

La Concejalía de la Mujer junto con el Consejo Sectorial de la Mujer, con motivo del 23 de septiembre, Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños, ha organizado una jornada de formación y concienciación bajo la denominación “Romper el silencio: ciudadanía activa contra la trata y la explotación sexual”, el jueves 25 de septiembre en el Centro Cívico Raimundo Medina con entrada libre hasta completar el aforo.

La concejala de la Mujer, Encarna Solís, ha explicado que el objetivo principal de la jornada “será reivindicar los derechos humanos de las mujeres que son víctimas de la explotación sexual y la trata, así como concienciar de que el consumo de prostitución sustenta la existencia del tráfico de mujeres y niñas, un hecho que atenta contra la dignidad de las mismas en todas las partes del mundo y que no puede ser entendido como un trabajo”.

Pretendemos manifestar “nuestro rechazo y condena ante una de las violencias más denigrantes que atentan contra la libertad, la integridad, la dignidad y la seguridad de millones de personas en todo el mundo, siendo el 80% de las víctimas, mujeres y niñas”.

“La trata de personas es una grave violación de los derechos humanos”, ha incidido, “que se ha convertido en una de las actividades criminales más lucrativas a nivel mundial, por detrás solo del tráfico de drogas y el tráfico de armas y que constituye la nueva esclavitud del siglo XXI”.

“Nuestra campaña persigue sensibilizar a la ciudadanía de la necesidad de implicarse, señalando al que consume prostitución y denunciando cualquier situación que conozcamos que pueda llevar a liberar a las mujeres que la sufren”, ha subrayado Solís.