Cáceres se prepara para su semana más irlandesa

Cáceres se prepara ya para su semana más irlandesa. El abrazo entre las culturas de ambos países volverá a materializarse este fin de semana con conciertos, actividades y sesiones en el entorno de la ciudad monumental. Este miércoles, la plaza de Santa María ya daba testimonio de los preparativos con el montaje del que será el escenario principal para las bandas que conforman el cartel.

La cita arrancará este año este viernes y hasta el domingo desfilarán por la plaza grupos como Stolen notes, The friel sisters, Armagh Rhymers, Ceili Band and the Irish Treble, Felpeyu, Polca4 y Tim Edey y Mike McGoldrick. Más allá de los conciertos, el foro de los Balbos acogerá el sábado un taller «para que los niños conozcan de cerca la tradición oral y musical de Irlanda de una manera divertida y dinámica».

Aparte de la programación musical prevista, la organización ha anunciado que la edición de este año contará con una serie de invitados especiales, tales como Brinsley McNamara, una personalidad de internet conocida por «explorar Irlanda en busca de lugares extraños y fascinantes, documentando sus descubrimientos con un estilo personal y peculiar que ha captado la atención de una amplia audiencia» cuyo «contenido se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales». También visitará Cáceres Seamus O’Hara, el visionario detrás de la aclamada cervecería artesanal O’Hara’s, siete años siendo uno de los patrocinadores más destacados del festival.

Montaje del escenario del Irish Fleadh. / CARLOS GIL

Visita del embajador de Irlanda

De igual manera a años anteriores, la corporación municipal recibirá al embajador de Irlanda en España, en este caso el recién nombrado como representante Brian Glynn. «Su asistencia subraya la importancia de este festival como plataforma para fortalecer las relaciones diplomáticas y culturales entre ambas naciones», pone de relieve la organización. Por último, asistirán también representantes del Cabildo de La Palma y de la asociación Amigos de Irlanda de Santa Cruz de la Palma, que organizará un nuevo Irish Fleadh por la actual coordinación del Cáceres Irish Fleadh.