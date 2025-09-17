Guardiola reivindica la “independencia judicial” en un foro con juristas de todo el país en Cáceres

“Corren tiempos difíciles para algunas instituciones como el poder judicial que hasta el momento habían sido valoradas y respetadas, por eso creo que es importante que reafirmemos nuestro compromiso con la independencia judicial”. En estos términos se ha expresado este miércoles la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en su intervención durante la inauguración de un foro de debate sobre los veinte años de la ley contra la violencia de género (ley 1/2004) que se celebra en Cáceres y al que han asistido juristas del todo el país.

La máxima responsable de la administración regional ha presidido el acto junto a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y una representación del Observatorio contra la violencia de género dependiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En declaraciones públicas, ha agradecido al ámbito de la Justicia la dedicación en la lucha contra la violencia machista y animó a seguir trabajando para que "ninguna mujer tenga miedo por el hecho de serlo".

La ceremonia, con el riguroso protocolo que caracteriza a los tribunales, ha tenido lugar en el salón de actos de la sede del TSJEx en la plaza de la Audiencia y ha contado con aforo completo con autoridades, ponentes e inscritos. A lo largo de dos jornadas, este martes y miércoles, debatirán sobre aspectos como los que afectan a la instrucción de causas de violencia contra la mujeres aunque también abordarán otros tipos de discriminaciones como delitos de odio hacia el colectivo LGBTI y relacionadas con el racismo. También aprovecharán los asistentes para recorrer la ciudad monumental y para visitar el museo Helga de Alvear.

"Hemos avanzado mucho"

Intervino en la inauguración, también, la responsable del Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ, que calificó la entrada en vigor de la ley en 2004 como un "hito" para el país y destacó que su aprobación fue secundada con la unanimidad de todo los partidos del congreso, una circunstancia que demuestra el consenso en la lucha contra el machismo que permitió que "aflorara una realidad criminal que antes estaba oculta en el ámbito privado". En esa línea, destacó que aunque a lo largo de estas dos décadas se ha "avanzado mucho", sostuvo que "aún queda mucho por hacer", ahora con las nuevas formas de violencia.