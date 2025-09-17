Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendio en el almacén de Provecaex de Cáceres: los bomberos trabajan para extinguir las llamas

La carretera de Mérida sufre cortes de circulación mientras el Sepei sofoca definitivamente el fuego

Bomberos acceden a la nave de Provecaex.

Bomberos acceden a la nave de Provecaex. / CARLOS GIL

Gema Guerra Benito

Ángel García Collado

Cáceres

Hasta cuatro dotaciones de bomberos del Sepei de Cáceres trabajan para extinguir un incendio que se ha originado en la tarde de este miércoles en el almacén de Provecaex de la carretera de Mérida. La expectación es máxima a estas horas con todos los trabajadores de la firma extremeña a la espera de que se solucione de forma definitiva el fuego.

Las causas aún no han trascendido, puesto que los bomberos no han logrado dar una solución definitiva al fuego todavía. Dos dotaciones están trabajando en la entrada principal, mientras otras tantas están en la parte trasera, combatiendo el fuego desde ambos flancos.

Hasta el lugar se han desplazado también agentes de la Policía Nacional y local, que se han visto obligados a reordenar el tráfico pues los dos carriles que van dirección al recinto Ferial están cortados para la actuación de los bomberos.

