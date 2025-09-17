Nuevo Nuncio en España: el día que al anterior representante del Papa le "impuso" la Bajada de la patrona de Cáceres

"Una ciudad entera está volcada con la devoción a la Virgen de la Montaña". Con estas palabras definió monseñor Bernardito Auza, anterior Nuncio Apostólico del Papa en España y Andorra, a la procesión de Bajada de la patrona de la ciudad el 24 de abril de 2024. Miles de fieles aguardaban pacientes en Fuente Concejo y, entonces, llegó el arzobispo filipino acompañado del obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido Arriero, y sus vicarios.

Motivos

Bernardito Auza no fue renovado en su cargo en marzo de este año por el Papa Francisco y se le trasladó a Bruselas, donde se encarga de ser el nuevo representante del Vaticano ante la Unión Europea. En medios católicos, aseguraban que su no renovación se debía a una posible "decepción", ya que "no habría cuajado como se preveía".

Decisión

La decisión de su sucesor se ha prolongado en el tiempo, motivada también por la muerte del anterior Papa y el nombramiento de León XIV como su sucesor. Ahora es el turno de Piero Pioppo, arzobispo titular de Torcello y que tenía el cargo de representante de Su Santidad en Indonesia, país con mayor población musulmana del mundo, y ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. El nombramiento se hizo público este lunes. Pioppo nació en 1960 en Savona (Italia) y fue ordenado sacerdote el en 1985, incardinándose en la diócesis italiana de Acqui Terme. Es doctor en Teología Dogmática y recibió la ordenación episcopal en 2010.

Pasado oscuro

Fue secretario personal de Angelo Sodano, el secretario de estado de Juan Pablo II, defensor de Pinochet en los años más duros de la dictadura chilena y uno de los más grandes defensores del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, que fue encubierto tras casos de abusos y pederastia y falleció en el año 2008.

La visita a Cáceres

Pero, volviendo a la visita de Bernardito Auza a Cáceres, se mostraba "muy contento y feliz por participar en la Bajada de la Montaña porque, para la Iglesia, era una expresión del pueblo de Dios, ya que estaban juntos los patronos y los devotos". "Había visto muchas imágenes, pero experimentar la Bajada en persona es mucho mejor", contó a este diario mientras estaba en 'shock' por la cantidad de personas que asistieron a Concejo.

Para el Papa Francisco...

Auza destacó la importancia de este tipo de actos para el difunto Papa Francisco por la relevancia de las devociones populares. "Su Santidad da mucho aliento a estos eventos. Cuando los obispos le visitan en Roma, les expone que hay que mantener y promover estas fiestas que, a lo largo de los siglos, la gente ha llevado a cabo. Para la Iglesia es algo positivo", precisó el arzobispo filipino.

Convento del Palancar

Bernardito aprovechó también su estancia en Cáceres para visitar el refugio de San Pedro de Alcántara, que es popular por ser el convento más pequeño del mundo: El Palancar. También conocido como 'conventino' o el 'colventico', fue fundado en 1557, cuenta con apenas 72 metros cuadrados y está ubicado en la localidad de Pedroso de Acim, próximo a la sierra de Cañaveral. Estuvo acompañado por el obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido Arriero; y el guardián del convento, Jose Juan López Valdivieso.

De izquierda a derecha: Jose Juan López Valdivieso, monseñor Bernardito Auza y Jesús Pulido Arriero. / DIÓCESIS DE CORIA-CÁCERES

Actos institucionales

Además, el Nuncio tuvo la oportunidad de recibir en audiencia privada a María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, y a Rafa Mateos, alcalde de Cáceres. Al finalizar, se ha reunido con el Consejo Episcopal, formado por el Vicario de Asuntos Económicos, el Vicario de Pastoral y el Vicario del Clero.

