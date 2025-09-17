Un pintor de Cáceres lleva a Venecia a la compasiva Diosa Ceres y se consagra

El pintor cacereño, Luis Miguel Vaz-Romero, expondrá su obra 'Diosa Ceres' en Venecia, con motivo de la 22 edición de la 'Feria Internacional de Arte de Venecia'. Tendrá lugar en el Palazzo Albrizzi-Capello del 17 al 29 de septiembre. "Es un auténtico orgullo poder representar a mi país y sobre todo a Cáceres, mi ciudad. Estaré junto a 80 artistas de todo el mundo, es algo increíble".

Evento

En el evento, se analiza "la relación entre cuerpo y espacio, y la hibridación entre identidades y contextos culturales, físicos, sociales y urbanos, en la época contemporánea, a través de dos secciones principales, las salas líquidas y los paisajes del futuro". Se desarrolla cada año justo después del Festival Internacional de Cine de Venecia y a la vez que la Bienal de Arquitectura de Venecia. Y ha sido organizado por la 'Fundación Itsliquid Group' en colaboración con 'Acid Venice Italian - German Cultural Association' y el Instituto Goethe.

Obra

La obra que presenta se llama 'Diosa Ceres' y es una reinterpretación de la pieza escultórica maestra. "Intento darle a la escultura movimiento, autoridad y serenidad. La escultura original está mutilada de manos, con la mirada al frente y sentada en la postura clásica. Yo le doy vida a través de la fuerza que concentro en sus ojos, en la hondura de su mirada. El fondo está repleto de formas y texturas de colores que utilizo como complemento, intentando no distraer y queriendo crear una especie de aura que rodea a la deidad".

Además, utiliza tonos fríos que predominan en la figura, contrastando con el fondo cálido y dorado. "Esto potencia a la diosa y le da una sensación etérea y sobrenatural". La obra, forma parte de un proyecto expositivo más amplio y está basado en la interpretación de piezas escultóricas clásicas del mundo greco romano.

Críticos de arte alrededor de su obra en Roma. / Cedida

Inicios

Con más de 30 años dedicados a la pintura, encontró en el arte su principal forma de expresión. En busca de una mayor proyección internacional, comenzó a difundir su obra a través de Internet, utilizando las redes sociales como herramienta estratégica para ganar visibilidad.

En 2019 expuso en la 'Biennale Inernazionale dell'etruria', una reconocida galería de Roma, y desde entonces ha participado en diversas muestras internacionales en ciudades como Berlín, Lisboa, Madrid y Florencia, destacando su participación en el Palazzo Bartolini Salimbeni, un espacio de gran prestigio a nivel mundial. "Estos años han sido increíbles, siempre que expongo mis obras fuera de España aprovecho para darle visibilidad a nuestra región".

Premios internacionales

El cacereño ha sido galardonado con numerosos premios internacionales. En marzo de 2023, obtuvo el máximo galardón otorgado en Italia, por la Presidencia de la 'Biennale Inernazionale dell'etruria', por su proyección internacional. Además, en noviembre del mismo año, recibió un diploma con mención de mérito, entregado por el Presidente de la región de Lazio.

Futuro

"Actualmente, estoy desarrollando una serie de interpretaciones pictóricas de esculturas del Museo de Arte Romano de Mérida. Mi intención es que esta propuesta se convierta en una exposición que pueda presentarse no solo en Mérida, sino también en Roma, como un diálogo artístico entre ambas ciudades, una muestra de ida y vuelta".