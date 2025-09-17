El Ayuntamiento de Cáceres tras la brutal reyerta en Aldea Moret: "Ya se presta vigilancia especial"

La presencia policial no se ampliará en el barrio cacereño de Aldea Moret tras la brutal reyerta que terminó con seis detenidos el pasado viernes a causa del paso del cableado de la fibra óptica por una de las fachadas de la calle Río Danubio. El ayuntamiento asegura que en la barriada ya se presta un servicio de «vigilancia especial», como se viene haciendo en otros puntos de la ciudad. Continuarán ofreciendo el mismo plan en todos los turnos, tanto de diario como de fin de semana. Por su parte, la Policía Nacional mantendrá un «servicio normal».

Hartazgo vecinal

Los vecinos, hartos, no cesan en su empeño de lograr un lugar más seguro en el que vivir y trabajar, pero se muestran críticos con las instituciones por la «dejadez» mostrada en los últimos años: «La policia pasa, sí. Pero no creemos que sea suficiente para garantizar la seguridad en la zona».

Negocios

Uno de los sectores que más preocupado está por la inestabilidad vecinal en es el de los negocios. Por ejemplo, es el caso de María Antonia González, una de las propietarias de la Farmacia y Ortopedia Aldea Moret, que este verano ha sufrido dos intentos de robo en apenas dos semanas. Ya les pasó el 30 de diciembre de 2022, cuando cuatro encapuchados lograron escapar de la policía tras destrozar el interior. Reforzaron sus medidas de seguridad con una reja que protegía los puntos más vulnerables del establecimiento. Gracias a ello, en los dos intentos producidos este año a plena luz del día (30 de julio y 19 de agosto) los cacos no lograron acceder al local.

María Antonia González, frente a la farmacia de Aldea Moret. / E. P.

"Con miedo"

«Venimos a trabajar con respeto por si ha pasado algo en nuestra farmacia. Tenemos miedo. Y tampoco queremos que se estigmatice al barrio porque la mayoría somos gente humilde y trabajadora, pero hay cuatro personas que lo enfangan todo. Es una lucha contra la que nosotros no podemos hacer nada», dice la empresaria.

Un intento de robo en la charcutería

Antonio Holgado es el dueño de la charcutería del barrio y la reyerta en su propia calle le pilló trabajando. «Cada vez pasa más a menudo. La policía pasa una vez cada nueve horas», especula, denunciando «servicios mínimos»:«Vienen, miran y se van. Necesitamos más. Que se dejen ver. Lo suyo sería que hubiese dos patrullas todo el día». A él también le han intentado robar una vez, pero no consiguieron acceder al interior.