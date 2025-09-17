La sanidad cacereña recibe un premio por ser referente nacional de "un modelo eficaz e innovador"

El área de Salud de Cáceres ha recibido un premio por ser referente nacional de "un modelo eficaz e innovador y comprometido con la ciudadanía". Según ha hecho público este miércoles la Junta de Extremadura, la sanidad cacereña ha sido distinguida con el reconocimiento Centro Público de Referencia Nacional que otorga el medio especializado ConSalud 2025.

El galardón fue entregado por la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, en un acto celebrado este martes en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid en el que Encarna Solís, gerente del Área de Salud, fue la encargada de recoger el reconocimiento. Este reconocmiento pone "en valor la eficiencia en la gestión de los hospitales y de los servicios de Atención Primaria, así como las colaboraciones entre profesionales que han permitido impulsar programas pioneros como Dermatología en Atención Primaria".

Durante su intervención, Solís agradeció "la implicación de los profesionales y el compromiso con los pacientes como ejes del proyecto desarrollado por el Área de Salud de Cáceres". Asimismo, subrayó los avances impulsados en la sanidad extremeña y destacó "la puesta en firme de nuestra presidenta, María Guardiola, licitando la obra más importante de la historia de nuestro sistema sanitario público: la ampliación del Hospital Universitario de Cáceres".

180.475 personas de 76 municipios

El Área de Salud de Cáceres atiende a 180.475 personas de 76 municipios de la provincia que integran un total de 104 centros de Atención Primaria. Cuenta además con dos hospitales -el Hospital Universitario de Cáceres y el Hospital San Pedro de Alcántara-, el Centro de Alta Resolución de Trujillo y tres Unidades Medicalizadas de Emergencia (UME), dos terrestres y una aérea.