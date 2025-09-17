Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salud

La sanidad cacereña recibe un premio por ser referente nacional de "un modelo eficaz e innovador"

El área de Salud de Cáceres es reconocida en los galardones que otorga el medio especializado en cuestiones sanitarias Consalud.es

Momento en el que el área de Salud de Cáceres recoge un premio.

Momento en el que el área de Salud de Cáceres recoge un premio. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El área de Salud de Cáceres ha recibido un premio por ser referente nacional de "un modelo eficaz e innovador y comprometido con la ciudadanía". Según ha hecho público este miércoles la Junta de Extremadura, la sanidad cacereña ha sido distinguida con el reconocimiento Centro Público de Referencia Nacional que otorga el medio especializado ConSalud 2025.

El galardón fue entregado por la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, en un acto celebrado este martes en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid en el que Encarna Solís, gerente del Área de Salud, fue la encargada de recoger el reconocimiento. Este reconocmiento pone "en valor la eficiencia en la gestión de los hospitales y de los servicios de Atención Primaria, así como las colaboraciones entre profesionales que han permitido impulsar programas pioneros como Dermatología en Atención Primaria".

Durante su intervención, Solís agradeció "la implicación de los profesionales y el compromiso con los pacientes como ejes del proyecto desarrollado por el Área de Salud de Cáceres". Asimismo, subrayó los avances impulsados en la sanidad extremeña y destacó "la puesta en firme de nuestra presidenta, María Guardiola, licitando la obra más importante de la historia de nuestro sistema sanitario público: la ampliación del Hospital Universitario de Cáceres".

Noticias relacionadas y más

180.475 personas de 76 municipios

El Área de Salud de Cáceres atiende a 180.475 personas de 76 municipios de la provincia que integran un total de 104 centros de Atención Primaria. Cuenta además con dos hospitales -el Hospital Universitario de Cáceres y el Hospital San Pedro de Alcántara-, el Centro de Alta Resolución de Trujillo y tres Unidades Medicalizadas de Emergencia (UME), dos terrestres y una aérea.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Arquitectos de Cáceres alegan a la totalidad del proyecto de Virgen de la Montaña
  2. Menores y la nueva ley antitabaco en Cáceres: 'Los padres no tienen que pagar los platos rotos de sus hijos
  3. Valdemorales: el secreto que Cáceres guarda bajo llave
  4. El alcalde de Cáceres celebra el 'éxito' de la Noche del Patrimonio y reivindica su papel para alcanzar la Capitalidad
  5. Una reyerta por los cables de fibra óptica en Aldea Moret de Cáceres termina con seis detenidos
  6. La Noche del Patrimonio en Cáceres: la generosidad de una ciudad que comparte su esencia
  7. Drama en Monroy por un incendio forestal: 'Se han quemado mis mejores olivos, los que heredé de mi abuelo
  8. El soul estadounidense abre el Blues Cáceres

Nuevo Nuncio en España: el día que al anterior representante del Papa le "impuso" la Bajada de la patrona de Cáceres

Nuevo Nuncio en España: el día que al anterior representante del Papa le "impuso" la Bajada de la patrona de Cáceres

Cáceres 2031 estrecha vínculos con los agentes culturales de la provincia "para tejer redes hacia Europa"

Cáceres 2031 estrecha vínculos con los agentes culturales de la provincia "para tejer redes hacia Europa"

La sanidad cacereña recibe un premio por ser referente nacional de "un modelo eficaz e innovador"

La sanidad cacereña recibe un premio por ser referente nacional de "un modelo eficaz e innovador"

Aldea Moret en Cáceres exige más seguridad tras la brutal reyerta: "Me han intentado robar dos veces en 15 días"

Aldea Moret en Cáceres exige más seguridad tras la brutal reyerta: "Me han intentado robar dos veces en 15 días"

Cáceres organiza una jornada para denunciar que la trata de personas es "una grave violación de los derechos humanos"

Cáceres organiza una jornada para denunciar que la trata de personas es "una grave violación de los derechos humanos"

Adenex clama contra la reforma de Virgen de la Montaña de Cáceres: "Es un retroceso en el modelo de ciudad"

Adenex clama contra la reforma de Virgen de la Montaña de Cáceres: "Es un retroceso en el modelo de ciudad"

Un pintor de Cáceres lleva a Venecia a la compasiva Diosa Ceres y se consagra

Un pintor de Cáceres lleva a Venecia a la compasiva Diosa Ceres y se consagra

Guardiola reivindica la “independencia judicial” en un foro con juristas de todo el país en Cáceres

Guardiola reivindica la “independencia judicial” en un foro con juristas de todo el país en Cáceres
Tracking Pixel Contents