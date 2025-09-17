Singularu, la tienda que sobrevivió a la Dana, llega al centro comercial de Cáceres y ya busca empleados

La tienda de moda valenciana Singularu es la nueva incorporación del centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres, que está viviendo unos meses de constante cambio con varios cierres y nuevas aperturas. «Ya terminamos. Nos estamos poniendo guapas», es el letrero que se puede leer en el local donde, en unas semanas, venderán sus productos. Está ubicado justo en frente de los establecimientos de restauración Vips y Pans&Company. Será su primera tienda en la capital provincial, y la segunda en Extremadura tras la de El Faro de Badajoz. Además, ya están buscando empleados a través de su página web. Ofertan un puesto de dependienta y otro de encargada de tienda, a los que las interesadas se pueden inscribir de forma telemática.

Así se definen

Singularu, a través de su nueva línea de moda ‘Trendy Jewels’ se define como «la forma de llegar a más de 500.000 chicas desde España, porque las joyas que vendemos están creadas aquí. Pero vamos a por el mundo entero». Además, trabajan con plata reciclada y su packaging está en proceso de ser ‘plastic free’, según cuentan en sus redes sociales. «Seguiremos intentando mejorar el planeta en el que vivimos», señalan, destacando que tienen «buen trabajo en equipo» y que comen pizza los viernes:«Ataques de risa e ideas locas, pero muy brillantes, nos hacen llegar más lejos cada día».

Afectados por la Dana

La empresa se vio gravemente afectada por la Dana que asoló a municipios del área metropolitana de Valencia el 29 de octubre del año pasado. Según contó el fundador, Paco Tormo, en Future of Fashion, sus dos naves industriales están ubicadas en la localidad de Picanya. Cuando se acercó a pie el día siguiente a comprobar el estado de su mercancía, se encontró un recinto completamente abarrotado con la puerta y el mobiliario destrozados, según recoge Fashion Network en un artículo. Por suerte, la segunda instalación, donde la firma almacenaba su oferta, no corrió el mismo destino y, gracias a que sus productos más vendidos estaban situados en la parte superior de las estanterías pudieron salvar gran parte de sus artículos.

Cartel anunciador de la apertura de la tienda Encuentro, en Cáceres. / El Periódico Extremadura / 

La reina Letizia

Frente a esta situación, sus responsables optaron por buscar un nuevo espacio en Godella con el que lograron recuperar las operaciones a la mayor brevedad posible. Durante los días posteriores a la Dana, la reina Letizia lució uno de sus diseños más populares para mostrar su apoyo e impulsó sus ventas en un momento de vulnerabilidad.

Suscríbete para seguir leyendo