Agustina López, residente en Aldea Moret: “El Bloque B está que se cae; lleno de okupas”

Una residente del Bloque B de Aldea Moret ha intervenido este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Cáceres para denunciar la situación de “incivismo e inseguridad” que se vive este edificio debido a las “ocupaciones ilegales” y hasta asegurado que la situación “es insostenible; está que se cae”.

Mensajes al alcalde

La mujer ha expuesto la situación al alcalde, Rafael Mateos, y le ha instado a que “actúe” en el Bloque B, como se hizo en su momento en el Bloque C de la barriada minera; que se terminó demoliendo por causas similares a las que ha denunciado Agustina López en la sesión plenaria. “Soy un mujer de más de 60 años y no puedo ni abrir la puerta de casa por la situación tan insostenible”.

Agustina López interviene en el pleno de Cáceres. / EP

Según ha expuesto, es adjudicataria legítima de una de las viviendas de un bloque en el que asegura que apenas residen ya vecinos de “manera legal”. Por lo que ha denunciado públicamente que hay “okupas que hacen imposible y la convivencia” y que incluso “tienen amendrentados a los que se atreven a denunciar la situación”:

En este contexto, la residente ha instado a los concejales y al alcalde a que “se acerquen a ver ese bloque, porque ahí ya no se puede vivir”. Ante las amenazas ha subrayado que “he tenido que poner un somier” en la puerta de su casa “para que nadie pueda pasar”.

Según la mujer, “está todo destrozado y nadie paga nada, ni luz, ni agua, ni comunidad… nada; es algo inhumano”, y ha insistido en que la situación es “incluso peor a la que había en el Bloque C”. Al tiempo que ha increpado al alcalde, asegurando que “te he mandado fotos y conoces bien la situación”.

“Seguiremos pendiente de ese edificio” Rafael Mateos — Alcalde de Cáceres

Réplica de Mateos

La mujer ha intervenido al término de la sesión plenaria (fuera del orden del día), pero el alcalde le ha dado la réplica.

Mateos ha reconocido que, “efectivamente, me ha enviado whatsapp a mí y a otros miembros de la corporación” y que “ha solicitado en varias ocasiones una vivienda al Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), pero que “mientras sea adjudicataria a ningún otro tipo de vivienda”.

Así, el regidor ha señalado que la “obligación de pagar servicios básicos” como luz y agua “es de los propietarios y de los usuarios de las viviendas”. Y que el consistorio “lo que sí hace es que cada vez que hay una avería manda los servicios correspondientes para repararla”.

“Seguiremos pendiente de ese edificio”, ha asegurado el alcalde, que no ha entrado en el debate de “si estaba peor el Bloque C o ahora el B”. Pero que “el C se ha derribado y ahora ya no hay ningún problema”. Y ha sentenciado que “seguiremos trabajando por mejorar la situación de Aldea Moret”.