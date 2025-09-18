Ainhara Rodríguez, experta en scrapbooking: "Aunque el transporte esté muy mal, a Cáceres vienen mujeres de toda España"

Ainhara Rodríguez es la propietaria de 'Cáceres Crafts', el único taller de scraft en la ciudad. Aprendió esta técnica de manera autodidacta hace más de nueve años, cuando decidió buscar un hobbie diferente. Aunque su formación profesional es en contabilidad y actualmente continúa ejerciendo, ha logrado compaginar ambas pasiones. "Empecé a crear álbumes con papeles, cartulinas y cartón hace algunos años. Es una actividad que me apasiona y a la que siempre le encuentro un espacio en mi día a día".

Punto de encuentro

"Hay diversas modalidades dentro de este mundo, pero la que más me gusta es el scrapbooking. Gracias a esta pasión, he conocido a personas de todas partes de España, con quienes comparto intereses. Sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta de que no teníamos un lugar físico donde poder reunirnos, compartir ideas o simplemente disfrutar juntas de este hobby. Fue entonces cuando, hace tres años, decidí crear mi propio espacio y a día de hoy, se ha convertido en mucho más que un taller, es un punto de encuentro y una extensión de lo que más me apasiona".

Jornadas especiales

"Por un lado, está la parte de la tienda, donde se puede comprar directamente. Me parece fundamental que las personas puedan ver las telas, tocarlas y comprobar el tamaño real de los materiales antes de decidirse. Además, mi compañera Ana está siempre a cargo de ella y se encarga de asesorar a las clientas con mucho cariño y conocimiento".

"No solo organizamos quedadas, sino que también impartimos talleres, generalmente una vez al mes. En muchas ocasiones contamos con la presencia de talleristas especializados, que vienen a impartir proyectos completos durante todo un día, normalmente en sábado o domingo. Son jornadas muy especiales que se disfrutan tanto con las alumnas habituales del taller como con niños, por ejemplo, en celebraciones de cumpleaños".

Variedad de talleres

Ofrecen una amplia variedad de talleres, flores de papel, scrapbooking, amigurumi, coloreo, costura creativa y, recientemente, han incorporado un nuevo taller de velas. De todas las propuestas, la más demandada sigue siendo la creación de álbumes de scrapbooking.

Vídeos para YouTube

Además, Rodríguez crea vídeos para YouTube, donde ofrece tutoriales gratuitos y en abierto, permitiendo que personas de cualquier parte de España puedan seguir los talleres desde casa. Aun así, recomienda asistir de forma presencial siempre que sea posible. "Lo que no te atreverías a hacer en casa por no manchar, aquí lo haces sin problema. ¡Hasta tenemos nuestros propios delantales!", comenta entre risas.

Nuevo taller: 1 de noviembre en Halloween

El próximo taller será el 1 de noviembre, con la temática de Halloween. "Hay que venir disfrazado al taller, porque puede pasar de todo. "En otras ocasiones, nos juntamos unas 50 personas y preparé un escape room con pistas y regalos escondidos por toda la tienda".

"Mi principal objetivo es que la gente siga participando y pierdan la vergüenza. A veces parece que hay que ir a buscarlos a casa y traerlos. En algunos talleres, incluso pueden venir acompañados de sus hijos, para que ambos formen parte del proyecto. Es verdad que en Cáceres el transporte puede ser un obstáculo, pero quienes viven cerca deberían implicarse un poco más, porque, curiosamente, la gente de fuera sí que se anima y viene."