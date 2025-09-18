Sucesos
Amplio dispositivo para rescatar el cuerpo de un hombre que había muerto encerrado en su casa de Cáceres: "Tenía 51 años"
Bomberos y Policía Nacional tuvieron que acceder al interior de una vivienda de la calle Rafael García Plata de Osma para hallarle en su habitación
La Policía Nacional y los bomberos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios) tuvieron que actuar en la jornada del pasado miércoles para rescatar el cuerpo sin vida de un hombre que había muerto en el interior de su casa, ubicada en la confluencia entre las calles Rafael García Plata de Osma y Dionisio Acedo.
La madre del difunto, con la que residía, habría sido quien dio el aviso a las autoridades, que acudieron al lugar de los hechos minutos antes del mediodía. Cuando los bomberos lograron acceder a la habitación en la que estaba, encontraron su cuerpo sin vida. Un juez se encargó del levantamiento del cadáver, que se produjo a primera hora de la tarde. Rápidamente, los agentes descartaron la muerte violenta y comenzaron a investigar las causas.
El suceso provocó una gran expectación en la zona, donde varios vecinos especulaban con el motivo de la actuación policial.
