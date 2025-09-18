Del "asedio" al "genocidio": la guerra de Israel en Gaza, en el pleno de Cáceres

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha rechazado (con los votos en contra de PP y Vox y los votos a favor de PSOE y Podemos) una moción de la formación morada para instar al Gobierno central a que impida la relación comercial y de inversión con Israel, entre acusaciones de Unidas Podemos (UP) al Grupo Popular por referirse al conflicto en Gaza como “asedio” y “no como genocidio”.

Los ediles de Podemos, al fondo. / CARLOS GIL

Voto de calidad del alcalde

La moción de UP se ha rechazado con el voto de calidad del alcalde cacereño, Rafael Mateos, dado que en la sesión plenaria de este jueves ya se ha hecho efectiva la renuncia de la ex edil de Vox Raquel Mirat, por lo que este grupo se ha quedado con un solo concejal, de momento, lo que ha provocado un empate en las votaciones.

De un lado, el edil de UP Álvaro Jaén ha presentado una moción al pleno con una serie de medidas en el ámbito económico, así como el cese de la “represión y las detenciones al movimiento de solidaridad con Palestina que protestan contra el genocidio”. Un término, el de “represión”, que ha sido rechazado por el PSOE.

De hecho, la portavoz del PSOE, Belén Fernández, ha calificado la moción de UP de "oportunista" al presentarla solo para "buscar titulares". Y ha asegurado que para "no regalarle esos titulares", han apoyado la moción pese a “algunos planteamientos erróneos”.

Fernández ha recalcado que “en España no hay ningún tipo de represión contra el movimiento de solidaridad con Palestina” y que eso “es una absoluta falsedad”. En su exposición ha alegado que “hemos querido llegar a un acuerdo en este punto y les hemos propuesto que se matizara” y ha afeado que UP “no haya querido, alegando que su partido sí está siendo víctima de esta represión”, en referencia a las medidas legales anunciadas por el Ayuntamiento de Cercedilla contra Irene Montero e Ione Belarra.

Derecho humanitario

Por su parte, el portavoz popular, Ángel Orgaz, ha argumentado que el “Gobierno de Israel debe parar de forma inmediata el ataque a la población civil” porque “no está respetando el derecho humanitario” y se ha referido a que la población palestino sufre un “auténtico asedio” y que se trata de una “respuesta desproporcionada” al acto terrorista de Hamas.

“Nos seguimos posicionando el favor de la paz, pero sin ningún ánimo de generar debates partidistas”. Y ha asegurado que “hay cuestiones de la moción que plantean dudas: como el embargo de armas y lo referente a los acuerdos con Israel y las sanciones” que, a juicio de Orgaz, son cuestiones que “deben hacerse en el seno de la Unión Europea (UE)”.

Al tiempo que ha recalcado que “no obviamos el terrorismo de Hamas”. Y también ha mostrado su “desacuerdo con que haya represión en España”. Por lo que ha matizado el voto en contra del PP “con la plena disposición de buscar un acuerdo en compartir un rechazo a estos actos lamentables”.

Por último, el portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, ha afirmado que “las guerras no conducen a nada positivo pero tenemos que ser coherentes y denunciarlo todo”. Y ha hecho referencia al “uso partidista” de este conflicto y a que “no se denuncia la represión de ciudadanos en países comunistas o persecución de cristianos”. Y ha pedido “dejar la política internacional para quien tiene sus competencias”.