Actualidad municipal
Las ayudas que te da Cáceres si tienes a tus hijos en la guardería, hasta octubre de 2025: "Más de 70 familias beneficiadas"
El Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado una segunda fase de ayudas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral con una ampliación de crédito de 20.000 euros, “alcanzando así una cifra histórica y sin precedentes en materia de ayudas a la conciliación”, ha dicho la edil del ramo, Encarna Solís.
En una primera fase ya se habían destinado 30.000 euros, con los que se han beneficiado 78 familias cacereñas. Ahora, por primera vez, el Ayuntamiento de Cáceres amplia el presupuesto para llegar, este año, a un mayor número de hogares beneficiarios.
El apoyo
Se estima que con esta aportación se podrán beneficiar unas 60 familias cacereñas más. "Recibirán apoyo económico para cubrir los gastos derivados del cuidado de menores y familiares, facilitando así la corresponsabilidad y la incorporación al mundo laboral de los sectores más vulnerables", ha resaltado Solís que ha añadido que se trata de "un gran paso para favorecer la igualdad real de oportunidades y la corresponsabilidad en el cuidado de los menores".
La convocatoria se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. Las subvenciones incluyen la contratación de personas o servicios para el cuidado de menores de 0 a 14 años (hasta los 17 en caso de discapacidad reconocida igual o superior al 33%) y la financiación de guarderías, ludotecas, campamentos, escuelas infantiles o servicios similares, siempre vinculados a la actividad laboral o de formación para el empleo de los progenitores o tutores legales.
Las fechas
El período subvencionable comprende los gastos realizados entre el 1 de enero y el 10 de diciembre de 2025, y estas ayudas son compatibles con otras procedentes de diferentes administraciones.
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de octubre de 2025, de manera presencial en el Registro General del Ayuntamiento, a través de la sede electrónica municipal (https://sede.caceres.es) o en cualquier oficina de la Red ORVE.
Toda la información y las bases completas de la convocatoria ya están disponibles en la página web del Ayuntamiento de Cáceres y en la Base de Datos de Subvenciones de la Intervención General del Estado.
