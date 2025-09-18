Cáceres acogerá en octubre las jornadas sobre Patrimonio Digital

Cáceres será sede de las Jornadas sobre Patrimonio Digital, una iniciativa formativa dirigida a técnicos en patrimonio histórico que tendrá lugar los días 2 y 3 de octubre. Esta propuesta ha sido aprobada en el marco de las comisiones informativas del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE), celebradas recientemente en Úbeda.

Durante estos encuentros, que reunieron a representantes de las 15 ciudades que integran el Grupo, se abordaron temas clave relacionados con la promoción turística, la protección del patrimonio, la planificación urbana y la dinamización cultural y educativa, con el objetivo de trazar las principales líneas de actuación de cara al año 2026. Las comisiones estuvieron presididas por los alcaldes de Segovia, Toledo y Tarragona, al frente de las áreas de Turismo, Cultura, Deportes y Educación, y Patrimonio y Ciudad, respectivamente.

En el marco de la Comisión de Patrimonio y Ciudad, se acordó reforzar la formación especializada a través de talleres que se celebrarán no solo en Cáceres, sino también en Madrid y Córdoba. Estas jornadas estarán centradas en la digitalización del patrimonio, una de las líneas estratégicas que el Grupo busca potenciar en los próximos años.

Comisión de expertos homologados

Además, se contempla la creación de una comisión de expertos homologados por el Ministerio, el impulso a la digitalización del patrimonio documental y una mayor proyección internacional del Grupo, con exposiciones en instituciones culturales de Roma y Bruselas.

En la Comisión de Turismo, se trazaron las primeras propuestas para la participación del GCPHE en FITUR 2026, y se subrayó el papel de las nuevas tecnologías, la sostenibilidad y la calidad turística como ejes de las futuras estrategias de promoción.

Balance positivo de la Noche del Patrimonio

Por su parte, la Comisión de Cultura, Deportes y Educación hizo un balance positivo de la Noche del Patrimonio, cuya octava edición ha sido considerada como una de las acciones con mayor impacto cultural del Grupo. También se anunció la tercera edición del Torneo de Rugby en Toledo y nuevas iniciativas educativas dirigidas a estudiantes, en colaboración con universidades y programas Erasmus.