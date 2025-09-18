Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cáceres inaugura 30 viviendas protegidas en Ronda del Carmen

Desde las primeras viviendas del 49 hasta las más de 1.100 proyectadas para los próximos años

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

El 18 de julio de 1949, con motivo de la fiesta de la exaltación del trabajo, se inauguran en la ciudad, 30 viviendas protegidas en Ronda del Carmen, 14 viviendas mínimas de las edficadas en el Espíritu Santo y se abre de la clínica del Frente de Juventudes. Durante el mes de febrero de este 2025 en Cáceres, nace una información relacionada con este tipo de viviendas.

Viviendas protegidas

"En los próximos años la ciudad contará con más de 1.100 viviendas protegidas y de titularidad pública". Además, el concejal Tirso Leal, anunció que la empresa pública Sepes, utilizará seis parcelas en las que es posible la construcción de hasta 620 viviendas destinadas a alquiler asequible. Por otro lado, Urvipexsa, el promotor inmobiliario, afirma que creará 544 viviendas protegidas en cuatro barriadas de la ciudad, dentro del plan 'Habita Extremadura'.

