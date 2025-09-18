Sociedad
Cáceres, top 2 de provincias más activas sexualmente: "Ocho relaciones al mes"
Segundo puesto del ránking nacional, solo superado por Teruel con 8,1
Ocho relaciones sexuales al mes. Esa es la media que mantiene a la provincia de Cáceres en el top 2 a nivel nacional, únicamente superada por Teruel con 8,1. Según un informe realizado por Diversual, la media española de días en que se practica sexo con otra persona se sitúa en los 6,3 días al mes. Girona es el punto del país en el que menos relaciones se practican de España, con apenas cinco al mes.
Informe
El texto elaborado por esta empresa de ‘sex shops’, pretende conocer mejor la sexualidad de las personas para seguir mejorándola y contribuyendo a su bienestar. Las encargadas del diseño y el análisis son las sexólogas Lucía Jiménez y Bárbara Montes. La muestra escogida es de 4.794 personas de entre 18 y más de 60 años, segmentadas geográficamente.
Primeras veces...
El texto, que está muy completo, incide también en que el 53,9% de las personas que se identifican con el género masculino tuvieron su primer acto sexual entre los 17 y los 20 años. Por su parte, las chicas tienen un índice un poco más bajo, de un 49,3%. La edad media a la que se mantiene la primera relación de media en España es de 18,3 años.
Infidelidad
Otro de los asuntos que incluye es el de la infidelidad. El 28,9% de las personas encuestadas que han tenido pareja estable reconocen que han sido infieles en alguna ocasión, siendo la media ligeramente superior en las mujeres. Por provincias, el 23,9% de los cacereños han puesto los cuernos en alguna ocasión. La provincia donde es más habitual es Girona (un 40%,6), que también es la que menos relaciones sexuales mantiene al mes, como curiosidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Más de 100 evacuados en un incendio en el Provecaex de la carretera de Cáceres a Mérida: 'Hemos realizado un ataque directo
- Arquitectos de Cáceres alegan a la totalidad del proyecto de Virgen de la Montaña
- Singularu, la tienda que sobrevivió a la Dana, llega al centro comercial de Cáceres y ya busca empleados
- Menores y la nueva ley antitabaco en Cáceres: 'Los padres no tienen que pagar los platos rotos de sus hijos
- Laura Huertas, presidenta de la Ampa del Moctezuma en Cáceres: 'Estamos en estado de explosión por culpa de la doble fila
- Una reyerta por los cables de fibra óptica en Aldea Moret de Cáceres termina con seis detenidos
- La Comercial de Cáceres abrió sus puertas cerca del Gran Teatro
- Drama en Monroy por un incendio forestal: 'Se han quemado mis mejores olivos, los que heredé de mi abuelo