Cáceres, top 2 de provincias más activas sexualmente: "Ocho relaciones al mes"

Ocho relaciones sexuales al mes. Esa es la media que mantiene a la provincia de Cáceres en el top 2 a nivel nacional, únicamente superada por Teruel con 8,1. Según un informe realizado por Diversual, la media española de días en que se practica sexo con otra persona se sitúa en los 6,3 días al mes. Girona es el punto del país en el que menos relaciones se practican de España, con apenas cinco al mes.

Informe

El texto elaborado por esta empresa de ‘sex shops’, pretende conocer mejor la sexualidad de las personas para seguir mejorándola y contribuyendo a su bienestar. Las encargadas del diseño y el análisis son las sexólogas Lucía Jiménez y Bárbara Montes. La muestra escogida es de 4.794 personas de entre 18 y más de 60 años, segmentadas geográficamente.

Mapa de media de veces en España que se mantienen relaciones sexuales / Academia Erótica Diversual.com

Primeras veces...

El texto, que está muy completo, incide también en que el 53,9% de las personas que se identifican con el género masculino tuvieron su primer acto sexual entre los 17 y los 20 años. Por su parte, las chicas tienen un índice un poco más bajo, de un 49,3%. La edad media a la que se mantiene la primera relación de media en España es de 18,3 años.

Infidelidad

Otro de los asuntos que incluye es el de la infidelidad. El 28,9% de las personas encuestadas que han tenido pareja estable reconocen que han sido infieles en alguna ocasión, siendo la media ligeramente superior en las mujeres. Por provincias, el 23,9% de los cacereños han puesto los cuernos en alguna ocasión. La provincia donde es más habitual es Girona (un 40%,6), que también es la que menos relaciones sexuales mantiene al mes, como curiosidad.

