Laura Huertas, presidenta de la Ampa del Moctezuma en Cáceres: "Estamos en estado de explosión por culpa de la doble fila"

Una situación complicada se vive en el colegio Moctezuma de Cáceres. Desde la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (Ampa) denuncian que la presencia diaria de coches mal aparcados impide la correcta (y segura) entrada y salida de los cerca de 450 alumnos que estudian allí, así como de los familiares que los acompañan. Un problema al que, aseguran, no pone solución la Policía Local que allí se persona de manera frecuente. No obstante, desde el ayuntamiento aseveran que "los agentes cumplen sus funciones como agentes de la autoridad y, por lo tanto, actúan si se comete alguna infracción".

En la calle Caupolicán

Antes de entrar en materia, una aclaración. El colegio Moctezuma se ubica en el número 9 de la calle Caupolicán. A la altura de la puerta de acceso a la escuela, la vía se ensancha, quedando una zona de aparcamientos en batería en el centro y otra en la franja más próxima a la fachada, donde hay dibujada una línea amarilla que impide estacionar durante las horas de entrada y salida. Sin embargo, desde la escuela afirman que no cumple su cometido. Además, Huertas explica que en esa zona de estacionamiento central muchos coches se quedan en doble fila o, incluso, en las aceras de los extremos.

¿Cómo salimos?

"¿Cómo salimos entonces?", se pregunta la presidenta de la Ampa, que hace hincapié en el peligro que la situación supone para los viandantes. "Ha habido personas mayores que casi se han caído o niños que por poco atropellan", añade la testigo. Para ponerle solución, "Hemos mandado escritos durante unos cuantos años a la Policía Local, solicitando la presencia de agentes o la mejora de la plazoleta", cuenta Huertas. Un empeño que vio sus frutos el año pasado.

"Conseguimos, a base de emails, escribir al ayuntamiento a través de la sede electrónica y de reuniones con el concejal, que la Policía Local se personara de manera bastante frecuente", dice la líder de la asociación, quien asegura que los agentes ayudan a coordinar el tráfico, indicando a quienes tienen dificultades para salir, precisamente, por la presencia de vehículos mal aparcados. No obstante, "no les dicen a los conductores 'aquí no se puede aparcar'", se queja Huertas, que pone el foco en esa supuesta falta de actuación.

"Me dijo que hasta que no tuvieran órdenes de arriba no podía hacer nada"

"El año pasado me identifiqué con un policía y le pregunté que por qué permitían esto. Él me dijo claramente que hasta que no tuvieran órdenes de arriba no podían hacer nada", asegura. La presidenta de la Ampa explica que este lunes una compañera volvió a vivir una situación similar con los agentes, incrementando el hartazgo del colegio. "Ayer vimos otra vez lo mismo y ya nos cabreamos. Estamos en estado de explosión. ¿De qué vale hacer un escrito si no se pone solución al problema?", se pregunta Huertas.

El ayuntamiento responde tajante

Sin embargo, el Ayuntamiento de Cáceres responde tajante y asevera que "es totalmente falso que haya órdenes de no actuar en la puerta del colegio Moctezuma". "Los agentes acuden a los colegios cada día a realizar labores de seguridad vial tanto a las entradas como a las salidas de los colegios. Un servicio que está programado y que cubre todos los centros a lo largo de la semana", concluye el escrito enviado a este diario.