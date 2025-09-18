La defensa del exjefe de la Policía Local de Cáceres solicita que el juicio sea en la Audiencia Provincial

La causa del ya exjefe de la Policía Local de Cáceres, Benedicto Cacho, para el que la Fiscalía Provincial solicita 2 años y 6 meses de prisión por un delito de revelación de secretos (con el agravante de ser funcionario) por el caso de la filtración del examen de oposición del cuerpo policial de 2022, sigue sin fecha fijada, pendiente de que se dirima una solicitud que el abogado Emilio Cortés ha realizado para que el juicio se desarrolle en la Audiencia Provincial y no en el Juzgado de lo Penal (donde actualmente se tramita).

Enjuiciamiento

Según explica el propio Cortés, se ha registrado un escrito para que se la Audiencia la que enjuicie el caso «pero no se ha resuelto».

La defensa de Cacho expresa que «la Ley de Fuerzas de Seguridad del Estado establece que los posibles delitos que cometa un miembro de la policía van a la Audiencia y no al Juzgado de lo Penal». Según fuentes judiciales, se ha dado traslado de ese escrito el pasado 9 de septiembre a las partes para que el citado juzgado se inhiba, «lo cual está retrasando la citación judicial».

Petición fiscal

Fue el pasado mes de enero cuando se hizo público el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial, solicitando 2 años y 6 meses de prisión a Cacho por un delito de revelación de secretos y una inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 5 años por el caso de la filtración.

Además, para el profesor de academia (que también es policía) se pide una pena de prisión de 5 años, «pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 10 años». Y una «multa del triple del beneficio obtenido y que quede acreditado en el acto de la vista».

El examen, una prueba mediante sistema de oposición libre (para cubrir 8 plazas), se celebró en septiembre de 2022. Las plazas se adjudicaron y los agentes ejercen actualmente. Según Fiscalía, el profesor reveló la información obtenida del otro acusado (miembro del tribunal) a sus alumnos de la academia a través de mensajes y audios de whatsapp con varios archivos en PDF. En esos mensajes «se advertía sobre los temas concretos que iban a salir en el examen, como preguntas para la oposición». El PDF contenía la Ley de Espectáculos públicos de Extremadura y mensajes del tipo: «Ya podéis mirar esta ley cagando leches».

Los mensajes citados «los envió a un grupo de whatsapp integrado por sus alumnos».

El acusado conoció que estos contenidos entrarían en el supuesto práctico que sus alumnos debían hacer en la prueba de oposición, que se celebró al día siguiente. De hecho, según el escrito de Fiscalía, el tercer ejercicio del supuesto práctico fue de «aplicación de la Ley de Espectáculos públicos, tal y como el acusado había advertido a sus alumnos en el whatsapp».

Segunda actividad

Desde el consistorio expresan que Cacho solicitó su pase a segunda actividad, «resuelto favorablemente por cuestiones médicas». Marcos Durán ocupa ahora el máximo rango en el cuerpo.

