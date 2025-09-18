El juzgado decreta libertad provisional para el barbero de la calle Argentina de Cáceres acusado de vender drogas

El juzgado ha decretado la libertad provisional del barbero de la calle Argentina de Cáceres, un hombre de 54 años, que fue detenido acusado de vender drogas en su local. La puesta en libertad se ha producido dos días después de que su nuevo abogado, Juan José Collado, haya solicitado la medida alegando su arraigo en la ciudad, tiene domicilio, familia y trabajo, y que la cantidad incautada en el establecimiento donde se produjo el registro era mínima, cinco gramos, y se puede considerar para consumo propio.

De esta forma, la instrucción avanza, aún en fase inicial, después de que se le detuviera hace semanas, una circunstancia que provocó inquietud y revuelo en el vecindario. En esa línea, el letrado que tomó el relevo en su defensa hace tan solo una semana muestra su convencimiento, en declaraciones a este diario, en que "se demostrará en no vendía drogas en su local". Se da la circunstancia de que las penas para este tipo de delitos oscilan entre los seis y nueve años de cárcel.

22 dosis de cocaína

La detención se produjo el pasado 19 de agosto. Según hizo público la Policía Nacional, los agentes intervinieron en el registro del negocio que se produjo tras meses de investigación "22 dosis de cocaína, una báscula de precisión y útiles para la preparación de las dosis, así como 480 euros".