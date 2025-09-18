Libertad provisional y orden de alejamiento para los detenidos por la reyerta en Aldea Moret de Cáceres: "Un delito de lesiones"

El Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia de Cáceres ha decretado la libertad provisional y orden de alejamiento para los involucrados en la multitudinaria reyerta que se produjo en el barrio de Aldea Moret. La pelea, donde se utilizaron "objetos contundentes" requirió la presencia de la Policía Nacional, que detuvo a seis personas (dos mujeres y cuatro hombres).

Medidas cautelares

Las dos chicas siguen investigadas, pero solo pasaron a disposición judicial los cuatro hombres. Se les tomó declaración y se tomaron las medidas cautelares. Según informan desde el departamento de prensa del TSJEx (Tribunal Superior de Justicia de Extremadura), la instrucción sigue abierta y no se descarta que se identifiquen a más personas. Cabe destacar que se les investiga por un delito de lesiones tras la riña a causa del paso de los cables de fibra óptica por las fachadas de las casas de la calle Río Támesis.

Hace una semana

La pelea se produjo el viernes de la pasada semana y terminó con varias personas heridas con lesiones graves, alguna necesitó incluso ser hospitalizada. En las últimas horas, un vídeo grabado en primera persona está difundiéndose a través de los canales de WhatsApp de la ciudad, donde se puede observar a algunos de los integrantes de la pelea, algunos de ellos con brechas en la cabeza. También a los vecinos, que intentaban poner paz.

Más presencia policial

La presencia policial no se ampliará en el barrio a pesar de las demandas de vecinos y negocios. El ayuntamiento asegura que en la barriada ya se presta un servicio de «vigilancia especial», como se viene haciendo en otros puntos de la ciudad. Continuarán ofreciendo el mismo plan en todos los turnos, tanto de diario como de fin de semana. Por su parte, la Policía Nacional mantendrá un «servicio normal».

