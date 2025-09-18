El Provecaex incendiado en Cáceres abre con normalidad tras una noche de duro trabajo: "Agradezco el compromiso de empleados y bomberos"
"Lo más costoso serán los equipos informáticos", dice Demetrio Ramírez, gerente del establecimiento
El supermercado Provecaex de la carretera de Cáceres a Mérida que se incendió ayer ha conseguido abrir este jueves tras una limpieza en tiempo récord del interior de las instalaciones. Después de controlar el fuego y garantizar la estabilidad de la estructura, los bomberos del Sepei permitieron a los trabajadores entrar al establecimiento a las 20.30 horas de ayer, cuando comenzó un intenso trabajo para acondicionar el interior.
Aunque no han podido abrir a su hora habitual (7.00 de la mañana), gracias el compromiso de algunos trabajadores han logrado que los clientes pudiesen entrar sobre las 8.30 horas. "Se lo agradezco de corazón, de igual forma que a los bomberos y policías", dice Demetrio Ramírez, gerente de Provecaex. Según cuentan fuentes de la empresa, el número de evacuados durante el incendio entre trabajadores y compradores habría superado los 200.
A pesar de que no era necesario cumplir ninguna medida de seguridad, algunos trabajadores utilizan una mascarilla por el olor a humo, que no se nota demasiado. La tienda está abierta por completo y los clientes no han dejado de entrar desde primera hora.
Los equipos informáticos
Ahora será el turno de los peritos de la aseguradora, que aún no tienen fecha para venir a comprobar los daños. Según los responsables de la empresa, lo más costoso serán los equipos informáticos y la reparación del techo de las oficinas.
Una de las estampas que ha dejado el suceso es la del gerente de Provecaex limpiando él mismo los escombros del suelo de las oficinas.
