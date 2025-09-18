Cuando Sanz Catalán fue reelegido para la presidencia del Cáceres

El 25 de junio de 1950, Sanz Catalán resulta reelegido para la presidencia del Deportivo Cacereño. Un mes después el alcalde de la ciudad es nombrado presidente de honor del Deportivo Cacereño. Sanz decide constituir un consejo de administración al margen de la Junta Directiva y que se encargue de generar el dinero para "ese proyecto ilusionante".

Fichaje de Santiago Losada

Lo mismo ocurrió, cuando años más tarde se construyó El Estadio Príncipe Felipe, con la cuota de los denominados socios fundadores por valor de cinco mil pesetas. Asimismo, en esa temporada 50-51 y con idéntica cantidad, 5.000 pesetas, se suscribieron entre los aficionados más pudientes créditos personales para configurar un equipo solvente. Por último, se fichó a Santiago Losada como entrenador cuyos métodos tan exigentes contemplaron situaciones como, hacer subir a los jugadores hasta el Santurario de la Montaña, corriendo y el detrás, con su moto. Fue una campaña exclente, en la que sólo se perdieron tres partidos y el Cacereño fue campeón de su grupo.