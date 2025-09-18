Agenda cultural
Un septiembre sensorial: conciertos para plantas y cine con alma de autor en Cáceres
Una propuesta musical que traduce la actividad de las plantas en sonidos y un homenaje cinematográfico a Roald Dahl
Cultura, arte y ciencia este mes en la ciudad.
Concierto para plantas en la Universidad
Este lunes 22 de septiembre a las 20.00 horas en la Universidad de Extremadura, tendrá lugar la 'Conferencia - Concierto de electrofisiología vegetal y sonificación musical', un concierto para las plantas en tres movimientos. El acto se desarrollará en la Facultad de formación del profesorado. "La música basada en los impulsos electrofisiológicos de las plantas es un campo emergente en los ámbitos artístico y académico". En la conferencia, se presentarán las interfaces comercializadas y la música de algunos artistas vegetales, como Agustin Leudar, Simone Vitale o Waveplant Quartet. Además, se expondrán las estrategias de sensorización y sonificación para componer e interpretar este tipo de concierto, tratando problemas como la interacción de las plantas entre sí, el diseño y la automatización de los parámetros.
Vuelve 'Habla de Cine' con un ciclo dedicado a Roald Dahl
Desde el miércoles 17 hasta el jueves 25 de septiembre, la Taberna Literaria Sir Lancelot, situada en calle Rincón de la Monja, 2, acoge el regreso de 'Habla de Cine', celebrando el inicio de un nuevo curso con un homenaje al célebre escritor Roald Dahl. El ciclo, centrado en sus relatos de lo inesperado, incluirá proyecciones y coloquios cada miércoles a las 21.15 horas. La entrada es gratuita con donativo voluntario, e incluye palomitas.
