Shabella Rouse, artista de Cáceres, presenta 'La Gorda' y prepara su candidatura al Benidorm Fest

Shabella Rouse, artista cacereña, se define como una auténtica mocatriz: modelo, cantante y actriz. Su carrera comenzó en el salón de su casa, mientras sus padres dormían la siesta. Ella aprovechaba ese momento para poner la minicadena con un cassette y dar rienda suelta a su talento. "La música siempre me salvó, fue mi gran amiga. Veía que eso era lo que realmente me apasionaba, pero nunca pensé que ese dolor se fuera a convertir en arte".

Con el paso del tiempo, fue tomando conciencia de que estaba generando un impacto en los demás, incluso sin proponérselo. Bastaba con ponerse una simple minifalda y caminar con seguridad, para recibir comentarios como: “¿Pero tú no te das cuenta? ¿Cómo puedes ponerte una minifalda con esos muslos tan grandes?. Por supuesto, no hablaban de mí, sino de sus propias inseguridades proyectadas en mi cuerpo”.

Activismo

"Por suerte o por desgracia, quienes somos personas gordas y formamos parte del activismo contra la gordofobia y a favor del body positive, hemos crecido sin referentes reales. Nos hicieron creer que figuras como Lissi MacGuire o Britney Spears eran gordas, nos lo repitieron tanto que llegamos a asumirlo, pero no era verdad. Simplemente, en aquel momento, sus cuerpos no encajaban del todo en los cánones establecidos. Y es que, lamentablemente, a las mujeres nos tratan como modas. Nos prefieren rotas, inseguras, porque de nuestras heridas sacan beneficio. En medio de todo ese dolor, entendí que había que hacer algo. Y decidí convertirlo en arte", subraya.

Shabella Rouse, artista cacereña. / CARLOS GIL

'La Gorda', nuevo single

"Esta canción es un canto en los dientes para los haters. Es un himno de inspiración para todas las personas que, como yo, no encajamos en los cuerpos normativos. Está dedicada especialmente a quienes somos gordas, pero no solo a nosotras, también a quienes, aun siendo delgadas, se sienten gordas, inseguras, insuficientes. Quiero que sepan que no hace falta contar las calorías, que no importa si perdiste un kilo hoy o no. No te van a querer más por ser más delgada. Te van a querer por el amor que das, por lo que eres, por cómo brillas."

"También es un basta ya, aquí estoy yo, soy un mujerón, soy poderosa. Puedo ser sexy, puedo ser vulnerable, pero incluso en mi vulnerabilidad puedo vestirme como me dé la gana, puedo tener a quien yo quiera, puedo dominar si así lo deseo. No necesito que nadie me haga un favor, soy una persona más en este sistema, y encajo en todos los lugares".

Perfección

Además, reflexiona sobre aquellas personas que afirman que estar gordo no es saludable y que usar la aceptación corporal es solo una excusa para no enfrentar el rechazo hacia nuestro propio cuerpo. Sin embargo, "basta con ir a la playa para darse cuenta de que no existe un solo tipo de cuerpo, todos son distintos, diversos, y ninguno es perfecto. ¿Pero qué significa realmente la perfección? ¿Quién decide qué es lo perfecto? Nos han enseñado a percibirla según estándares impuestos que cambian constantemente con las modas. Al final, lo único que buscan es convertir nuestras inseguridades en una oportunidad de negocio".

Shabella Rouse, artista cacereña. / CARLOS GIL

Raíces

"He tenido un parón muy grande, pero por fin he vuelto a mí. Me estoy reencontrando, volviendo a conectar con quien soy de verdad. Ahora sí, voy a sacar mi música y mis proyectos como yo los siento, como quiero que sean. Volver a Cáceres me ha hecho mucho bien, poder volver a mis raíces, a lo esencial. Además, estoy viviendo en la misma casa donde cantaba y bailaba de pequeña, en ese mismo salón. Aquí todo es distinto, tengo tiempo para pensar, para crear. En Madrid, la vida va tan rápido que casi no te deja respirar".

Benidorm Fest

En cuanto al futuro, la artista nos adelanta que está trabajando en su próxima candidatura al Benidorm Fest, con una propuesta muy conectada con el empoderamiento. "Hay quien le canta al amor o al desamor, yo también le canto al amor, pero al propio. Creo que primero hay que quererse a uno mismo, luego a la vida y, después, a quien tú elijas", afirma.

Además, le gustaría seguir creando canciones y videoclips, y dar más visibilidad a su faceta como actriz. También continúa presentándose a castings, aunque reconoce que las oportunidades son limitadas. "A las personas como yo solo nos llaman para hacer de la gorda. Nunca puedes ser otra cosa, siempre marcada por la etiqueta". Aun así, ella no se rinde y sueña con poder hacer conciertos internacionales. "La ambición siempre está ahí, pero yo sería muy feliz haciendo mis conciertos, con mi música y con mi gente".