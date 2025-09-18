Un viaje al corazón de Hernán Cortés desde Cáceres

Parece haber unanimidad en que su figura tuvo luces y sombras. Para algunos, más luces. Lo que sí puede parecer más que de sobra atestiguado es que fue un auténtico militar, un singular estratega y un hombre culto, interesado en la belleza, eso sí, un hombre de su tiempo al fin y al cabo. La historia de Hernán Cortés, por fascinante, ha generado debates, tertulias, libros e incluso ha llegado a la gran pantalla.

El extremeño es conocido por la historia como nombre clave en la conquista de Méjico. En la región en la que nació se pueden contar por numerosos los homenajes, en Cáceres, sin ir más lejos una escultura monumental preside una avenida emblemática. Ahora, con motivo de la programación por la celebración de los actos del Día Nacional, que se celebra en octubre, el Cefot número 1 ha querido dedicarle una exposición con piezas únicas, seleccionadas por la comisaria Rosa Perales. La muestra es generosa en piezas, desde esculturas, reliquias hasta iconografía, y se expone durante algo más de un mes en el Palacio de las Cigüeñas, el emblemático inmueble propiedad de Defensa en el casco histórico.

En la presentación, que contó con autoridades militares y civiles, intervino dl director del Cefot, Álvaro Kromer, que subrayó que desde su llegada a la jefatura del centro de formación militar cuenta con la aspiración de destacar «aquellos logros que España ha hecho en Hispanoamérica» y en ese «amor que los militares tenemos a España» han querido resaltar la historia de Hernán Cortés.

Por su parte, la comisaria puso de relieve que su figura «es extensa» y «controvertida», considerada a la altura de Alejandro Magno y Julio César. «Fue un hombre que entendió la conquista como encuentro con dos mundos, un hombre profundamente religioso, siempre conciliador y con afán de conseguir alianzas.

La exposición hace un recorrido por los objetos que se adentran en la historia e iconografía en torno a la figura del conquistador. En la sala se puede encontrar una pieza de La Malinche, billetes dedicados a su persona, un facsímil dedicado al cuarto centenario de la conquista de Méjico, varios retratos. En el acto, el director del Cefot número 1 reconoció a la comisaria con un obsequio.