Vicente Martín, experto en aires acondicionados de Cáceres, tras el incendio en un Provecaex: "En 58 años de trabajo no he visto un aparato salir ardiendo"

Vicente Martín Cisneros es una voz autorizada para hablar de aires acondicionados en la ciudad de Cáceres. Desde que comenzase a trabajar en 1967 (con apenas 14 años) en una empresa de la avenida Virgen de la Montaña han pasado 58 años. Con el paso del tiempo, logró construir su propia compañía e instalarse en la calle Arequipa. A menos de dos semanas de jubilarse, y tras conocer que el incendio que sufrió el Provecaex de la carretera de Cáceres a Mérida se debe a un aparato con los que lleva trabajando toda su vida, cuenta a este diario que "es la primera vez en mi carrera que veo que puedan salir ardiendo".

No por las altas temperaturas

Martín Cisneros hace tiempo que delegó su trabajo en su hijo, pero ha seguido ayudándole y familiarizado con el sector. Niega que el suceso se haya producido por las altas temperaturas: "Están preparados para soportar un calor extremo". Además, ayer la temperatura apenas superó los 36 grados, mientras que en la ciudad este verano la ola de calor ha llegado a provocar más de 43.

Ardiendo

Sin conocer exactamente cuál es el modelo del aparato que salió ardiendo, ni si era de tipo industrial, cuenta que "en los últimos años se están sucediendo varios problemas con los nuevos gases que llevan los aires acondicionados". Se refiere a los isobutanos, un gas incoloro e inodoro que se obtiene por isomerización del butano y que se utilizan en refinerías. También se usa comúnmente en la industria del transporte, particularmente en camiones, por ser más rentables económicamente. Este gas se ha utilizado como reemplazo de los refrigerantes de hidrofluorocarbono, que tiene un alto potencial de calentamiento global, según la revista Sirloonggas.

Motivos

"No sabemos exactamente el motivo, pero puede ser perfectamente por los nuevos gases. Si van cargados con este tipo de gas, pueden explotar. A mí no me ha pasado nunca en mi carrera, pero a mi hijo sí que le han explotado algunos aires acondicionados hace unos meses. No le encontramos otro motivo", sentencia Martín Cisneros.

