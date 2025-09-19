El AguasVivas Fest, al ritmo de la moda sostenible

El paseo peatonal de la Fuente de Aguas Vivas en Cáceres vuelve a bullir este sábado con conciertos, mercado artesano, talleres de bailes urbanos, actividades infantiles, folk y moda sostenible. Todo ello, desde las 12:00 horas, en una jornada maratoniana.

Moda re- en ruta

'Moda re- en ruta, súbete a la moda sostenible' participa por tercer año consecutivo en AguasVivas Fest con su tienda itinerante de impacto ecosocial, de generación de empleo inclusivo para personas en riesgo o situación de exclusión social.

Para el gerente de REMUDARTE, Miguel Ángel Martín, “desde una visión sensibilizadora, esta iniciativa de economía social promovida por Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, continuará respondiendo a las inquietudes de la ciudadanía acerca del consumo responsable de la ropa de segunda mano, aportando conciencia y transparencia sobre los procesos de reutilización y reciclaje del textil”.

De esta forma, acercando a los ciudadanos el consumo sostenible, dando nuevas oportunidades a la ropa y ahorrando recursos al planeta, Moda re- en ruta se suma con la Asociación Cultural Las Lavanderas para seguir fomentando el entorno donde participa, con un "cambio de paradigma en las tendencias de compra; pero, sobre todo, concienciando sobre la reutilización y el reciclaje del textil".