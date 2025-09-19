Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ocio sabatino

El AguasVivas Fest, al ritmo de la moda sostenible

La tienda itinerante de Moda re- en ruta en el AguasVivas Fest.

La tienda itinerante de Moda re- en ruta en el AguasVivas Fest. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El paseo peatonal de la Fuente de Aguas Vivas en Cáceres vuelve a bullir este sábado con conciertos, mercado artesano, talleres de bailes urbanos, actividades infantiles, folk y moda sostenible. Todo ello, desde las 12:00 horas, en una jornada maratoniana.

Moda re- en ruta

'Moda re- en ruta, súbete a la moda sostenible' participa por tercer año consecutivo en AguasVivas Fest con su tienda itinerante de impacto ecosocial, de generación de empleo inclusivo para personas en riesgo o situación de exclusión social.

Para el gerente de REMUDARTE, Miguel Ángel Martín, “desde una visión sensibilizadora, esta iniciativa de economía social promovida por Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, continuará respondiendo a las inquietudes de la ciudadanía acerca del consumo responsable de la ropa de segunda mano, aportando conciencia y transparencia sobre los procesos de reutilización y reciclaje del textil”.

Noticias relacionadas y más

De esta forma, acercando a los ciudadanos el consumo sostenible, dando nuevas oportunidades a la ropa y ahorrando recursos al planeta, Moda re- en ruta se suma con la Asociación Cultural Las Lavanderas para seguir fomentando el entorno donde participa, con un "cambio de paradigma en las tendencias de compra; pero, sobre todo, concienciando sobre la reutilización y el reciclaje del textil".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Más de 100 evacuados en un incendio en el Provecaex de la carretera de Cáceres a Mérida: 'Hemos realizado un ataque directo
  2. Policía y médicos salvan la vida a un niño de tres años que se estaba asfixiando en Cáceres
  3. Arquitectos de Cáceres alegan a la totalidad del proyecto de Virgen de la Montaña
  4. Singularu, la tienda que sobrevivió a la Dana, llega al centro comercial de Cáceres y ya busca empleados
  5. Laura Huertas, presidenta de la Ampa del Moctezuma en Cáceres: 'Estamos en estado de explosión por culpa de la doble fila
  6. Amplio dispositivo para rescatar el cuerpo de un hombre que había muerto encerrado en su casa de Cáceres: 'Tenía 51 años
  7. El Provecaex incendiado en Cáceres abre con normalidad tras una noche de duro trabajo: 'Agradezco el compromiso de empleados y bomberos
  8. Una reyerta por los cables de fibra óptica en Aldea Moret de Cáceres termina con seis detenidos

Inauguración del Hilton de Godoy: “Hoy se tiende un puente entre Perú y Cáceres”

Inauguración del Hilton de Godoy: “Hoy se tiende un puente entre Perú y Cáceres”

El AguasVivas Fest, al ritmo de la moda sostenible

El AguasVivas Fest, al ritmo de la moda sostenible

El Ayuntamiento de Cáceres, sobre nueva línea de autobús urbano: "Se alivian las horas punta; 500 usuarios antes se quedaban en tierra"

El Ayuntamiento de Cáceres, sobre nueva línea de autobús urbano: "Se alivian las horas punta; 500 usuarios antes se quedaban en tierra"

Aldea Moret corre un año más por la integración en Cáceres

Aldea Moret corre un año más por la integración en Cáceres

Medio centenar de empresas reflexionan sobre el papel de Extremadura en Europa en la Cámara de Comercio de Cáceres

Medio centenar de empresas reflexionan sobre el papel de Extremadura en Europa en la Cámara de Comercio de Cáceres

Irish Fleadh abre en Cáceres su edición más europea y clama contra el genocidio en Gaza

Irish Fleadh abre en Cáceres su edición más europea y clama contra el genocidio en Gaza

El autobús urbano de Cáceres será gratis el próximo lunes

El autobús urbano de Cáceres será gratis el próximo lunes

El alcalde de Cáceres viaja el martes a Bruselas para presentar la Capitalidad al Parlamento Europeo

El alcalde de Cáceres viaja el martes a Bruselas para presentar la Capitalidad al Parlamento Europeo
Tracking Pixel Contents