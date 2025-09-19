El alcalde de Cáceres viaja el martes a Bruselas para presentar la Capitalidad al Parlamento Europeo

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, viajará la próxima semana a Bruselas para dar a conocer las claves de la candidatura a Capital Europea de la Cultura. Será el martes, 23 de septiembre, y los eurodiputados y personalidades europeas del sector, así como extremeños afincados en la ciudad belga, podrán saber cómo es el proyecto cacereño.

El acto lleva por título 'Cáceres y Europa, herencia compartida y futuro común'. En él, el alcalde acompañará la presentación con un video de la candidatura que recoge la esencia del programa.

Portugal

Además, con el compromiso de mirar hacia nuestro país vecino, Portugal, (puesto que una de las claves de la candidatura es la de aprovechar nuestra condición transfronteriza para impulsar los valores europeos a través de la cultura) el acto estará arropado por la música de Tamara Alegre y Perico de la Paula, que interpretarán varias piezas en castellano y portugués, uniendo así la tradición del fado con el flamenco.

Presentación

Una de las personas que asistirá a la presentación de Cáceres 2031 en Bruselas será la eurodiputada Elena Nevado, exalcaldesa de la capital cacereña, que ha impulsado esta actividad para dar a conocer a Europa que "Cáceres ofrece un patrimonio único que conecta pasado y futuro, y demuestra cómo la cultura puede ser un motor de innovación y cohesión en Europa".

Candidatura

La candidatura busca poner en valor el patrimonio histórico y artístico de Cáceres y Extremadura, una región que ha sido cruce de civilizaciones y conserva un legado cultural único en Europa. La ciudad quiere aprovechar esta oportunidad para reforzar su sector cultural, atraer visitantes durante todo el año y proyectar su riqueza patrimonial más allá de sus fronteras, mostrando cómo la cultura puede ser un motor de desarrollo social y territorial.

"Cáceres demuestra cómo la cultura puede unir historia, ciudadanía y Europa, proyectando su legado patrimonial como motor de desarrollo e identidad", ha concluido Nevado.

Más asuntos

La junta de gobierno local ha decidido ejecutar las obras de reparación de la fuente ornamental del Parque de las Pérgolas de manera inmediata por un importe de 2.330 euros. Los hechos se produjeron por un vehículo de la Policía Nacional el pasado 27 de mayo, y las cantidades se reclamarán posteriormente a la Subdelegación del Gobierno.

Imagen del coche de Policía Nacional encajado en el pavimento. / EL PERIÓDICO

Domund

También se ha autorizado la celebración de la 'Marcha familiar solidaria Domund 2025' en el Paseo de Cánovas y diversas actividades lúdicas en el Quiosco de la Música el próximo 18 de octubre, en horario de 10.00 a 15.00 horas, con motivo de la celebración del 'Día del Domund'.

Food truck

Además, la empresa Producciones Belasa celebrará la tercera edición del festival de food truck en el parque Padre Pacífico de Cáceres del 16 al 19 de octubre, acompañado de distintas actuaciones, conciertos y actividades infantiles.

