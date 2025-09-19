Aldea Moret corre un año más por la integración en Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres colabora con la Asociación de Ayuda a Personas en Exclusión Social Aldea Utopía para la organización de la 'XII Carrera Popular Solidaria Aldea Moret 2025', que se celebrará este domingo 21 de septiembre a partir de las 10:00 horas con salida y meta en la Calle Río Ródano.

Carrera

La prueba contará con una carrera de 10 kilómetros (edad mínima permitida de 16 años cumplidos el día de la carrera, y tiempo máximo para completar la distancia de una hora y media), y carreras infantiles (de 0 a 15 años). Estas carreras serán no competitivas.

Dorsal 0

También hay un dorsal 0, solo colaborativo, pensado para todas aquellas personas que deseen apoyar la causa sin necesidad de participar en la prueba. Habrá trofeos para los tres primeros y tres primeras participantes de la clasificación general de la Carrera de 10 km.

Salida

La salida de la carrera de 10 kilómetros será a las 10.00 horas y las carreras infantiles comenzarán después de la distancia de adultos. Habrá un punto de avituallamiento intermedio en el kilómetro 5 para los participantes de la prueba de 10, y otro en la zona de meta, común a todas las distancias.

Cuota

La cuota de inscripción es de diez euros en las carreras de adultos; de tres euros en las carreras infantiles; y de cinco euros en el dorsal participativo solidario. La inscripción se podrá realizar en la web www.pulsaciones.net y el plazo estará abierto hasta este viernes 19 de septiembre a las 12:00h.

Dorsal

Los participantes podrán recoger su dorsal y camiseta, el mismo día del evento, de 09.00 a 09.45 horas en la Carpa de Oficina Técnica, situada en la zona de Salida/Meta del evento. Para ello, deberán presentar el justificante de inscripción online junto con el DNI del titular.

Concejala

La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, ha señalado que "desde el equipo de Gobierno apoyamos estas iniciativas que fomenta la convivencia entre la ciudadanía, y de los valores que conlleva el deporte entre los niños y jóvenes".

“Una muestra más de la importancia que tiene el deporte en la ciudad, con la promoción del deporte base, y la apuesta por el deporte como sinónimo de salud, de integración social, de respeto y educación. Y también la implicación ciudadana en todas las actividades. Una trayectoria deportiva que ha tenido su reconocimiento con el nombramiento de Ciudad Europea del Deporte en 2026. Animamos a los cacereños y cacereñas a que participen en este evento”, ha resaltado Rodríguez.

