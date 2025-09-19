Servicios públicos
El autobús urbano de Cáceres será gratis el próximo lunes
La gratuidad se debe al Día de la Movilidad
La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Cáceres aprueba la gratuidad del transporte público del autobús urbano de la ciudad durante toda la jornada del próximo 22 de septiembre para conmemorar el Día Europeo de la Movilidad.
¿Qué es?
Esta iniciativa europea está dirigida a sensibilizar, tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad para la salud pública, así como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie.
La coordinación española tiene como objetivo impulsar la participación de los ayuntamientos del país, que son los principales actores de las campañas de sensibilización, pero también de empresas, universidades, oenegés, entidades de la sociedad civil e instituciones de diversa índole como fundaciones, autoridades de transporte público, consejerías o diputaciones.
