El Ayuntamiento de Cáceres, sobre nueva línea de autobús urbano: "Se alivian las horas punta; 500 usuarios antes se quedaban en tierra"

El concejal de Servicios Públicos hace balance del refuerzo de la línea 8, que va de Colón al polígono de Mejostilla, y la califica de "éxito"

Línea 8 de Cáceres en una imagen de archivo.

Línea 8 de Cáceres en una imagen de archivo. / Jorge Valiente

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El concejal de Servicios Públicos y Movilidad, Pedro Muriel, ha hecho balance durante la junta local de gobierno de la puesta en marcha de la nueva línea R8, que refuerza la línea 8 en las horas en las que se detecta más demanda, y que coincide con las horas de entrada y salida de los centros educativos de lunes a viernes.

"Positiva"

Ha señalado que los datos demuestran que la evolución ha sido "muy positiva". Durante esta semana, 526 usuarios han utilizado esta nueva línea durante las "horas punta"; "son usuarios que antes se quedaban en tierra".

Pedro Muriel, concejal de Servicios Públicos.

Pedro Muriel, concejal de Servicios Públicos. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

Datos

Según ha explicado el concejal, la evolución del número de viajeros experimentada por esta nueva línea durante los primeros días de servicio, y durante las horas punta incluye datos como 47 usuarios en la idea y 44 a la vuelta el lunes; 41 y 69 el martes; 64 y 123 el miércoles; y 52 y 86 el jueves. En total 204 usuarios han utilizado la nueva línea R8 durante la hora de más afluencia de viajeros durante la mañana; mientras que 322 usuarios la han usado a la vuelta.

Noticias relacionadas y más

Evolución positiva

“Aunque aún es pronto para sacar conclusiones, los datos de estos primeros días apuntan a una evolución positiva, y que se está reforzando las horas de mayor demanda de viajeros en la Línea 8, que es para lo que se creó la R8”, ha concluido Muriel.

