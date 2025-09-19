Movilidad
El Ayuntamiento de Cáceres, sobre nueva línea de autobús urbano: "Se alivian las horas punta; 500 usuarios antes se quedaban en tierra"
El concejal de Servicios Públicos hace balance del refuerzo de la línea 8, que va de Colón al polígono de Mejostilla, y la califica de "éxito"
El concejal de Servicios Públicos y Movilidad, Pedro Muriel, ha hecho balance durante la junta local de gobierno de la puesta en marcha de la nueva línea R8, que refuerza la línea 8 en las horas en las que se detecta más demanda, y que coincide con las horas de entrada y salida de los centros educativos de lunes a viernes.
"Positiva"
Ha señalado que los datos demuestran que la evolución ha sido "muy positiva". Durante esta semana, 526 usuarios han utilizado esta nueva línea durante las "horas punta"; "son usuarios que antes se quedaban en tierra".
Datos
Según ha explicado el concejal, la evolución del número de viajeros experimentada por esta nueva línea durante los primeros días de servicio, y durante las horas punta incluye datos como 47 usuarios en la idea y 44 a la vuelta el lunes; 41 y 69 el martes; 64 y 123 el miércoles; y 52 y 86 el jueves. En total 204 usuarios han utilizado la nueva línea R8 durante la hora de más afluencia de viajeros durante la mañana; mientras que 322 usuarios la han usado a la vuelta.
Evolución positiva
“Aunque aún es pronto para sacar conclusiones, los datos de estos primeros días apuntan a una evolución positiva, y que se está reforzando las horas de mayor demanda de viajeros en la Línea 8, que es para lo que se creó la R8”, ha concluido Muriel.
Suscríbete para seguir leyendo
- Más de 100 evacuados en un incendio en el Provecaex de la carretera de Cáceres a Mérida: 'Hemos realizado un ataque directo
- Arquitectos de Cáceres alegan a la totalidad del proyecto de Virgen de la Montaña
- Singularu, la tienda que sobrevivió a la Dana, llega al centro comercial de Cáceres y ya busca empleados
- Laura Huertas, presidenta de la Ampa del Moctezuma en Cáceres: 'Estamos en estado de explosión por culpa de la doble fila
- Amplio dispositivo para rescatar el cuerpo de un hombre que había muerto encerrado en su casa de Cáceres: 'Tenía 51 años
- Policía y médicos salvan la vida a un niño de tres años que se estaba asfixiando en Cáceres
- El Provecaex incendiado en Cáceres abre con normalidad tras una noche de duro trabajo: 'Agradezco el compromiso de empleados y bomberos
- Una reyerta por los cables de fibra óptica en Aldea Moret de Cáceres termina con seis detenidos