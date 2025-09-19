Una decena de testigos declaran en el juicio de un acusado de maltrato en Cáceres

A puerta cerrada, con dos abogados mediáticos y una sustancial cifra de testigos citados. En esos términos se ha celebrado este jueves el juicio contra un hombre acusado de maltratar a su esposa y a sus hijas para el que la acusación pide hasta 19 años de prisión.

De esta forma, la sala de vistas de la Audiencia Provincial ha acogido la sesión que arrancó a primera hora de la mañana y se prolongaba pasado el mediodía con la declaración de una decena de personas que han sido llamadas a prestar testimonio por las partes. También estaba previsto que declararan los peritos.

La causa llegó a juicio finalmente después de que se aplazara en junio, fecha en la que tenía previsto tener lugar con el propósito de recabar más pruebas que habían solicitado las partes. Se da la especial circunstancia de que los abogados, Emilio Cortés ejercía como acusación particular y Ángel Luis Aparicio, en la defensa, son de sobra conocidos en el panorama judicial cacereño.

La acusación pide hasta 20 años de cárcel por maltrato y agresión sexual y la defensa, la absolución.