Nos dejó Juan Baz Acedo en Cáceres, DEP

Por encima de todo: hombre comprometido con el teatro. Eterno funcionario del Banco de España. Y siempre simultaneó su deber con su adicción profunda al mundo de las artes escénicas

Juan Baz Acedo.

Juan Baz Acedo. / Cedida a El Periódico por Segundo Tercero

Segundo Tercero

Cáceres

Nos dejó Juan Baz Acedo. Por encima de todo: hombre comprometido con el teatro. Eterno funcionario del Banco de España. Y siempre simultaneó su deber con su adicción profunda al mundo de las artes escénicas. Fundó y dirigió el Equipo, como le gustaba a él nombrar, para teatro Tierra Seca. Allá por el 1973 produciendo espectáculos siempre en el terreno de teatro independiente y comprometido socialmente.

Emblemático fue la obra 'Proceso por la sombra de un burro' al que siguieron a multitud de montajes en el terreno de teatro infantil que se exhibió por centros educativos y localidades de Cáceres. Otros montajes propios como 'Como todos los días' que reflejaba la vida diaria de los pueblos y de los seres humanos, siempre con acento reivindicativo.

Posteriormente se licenció en Psicología que hizo aún más su prospección Interna sobre la comunicación y reivindicacion social. Impartió cursos y seminarios en el mismo campo. Hoy le despedimos como nuestro Juan Margallo de Cáceres. Recientemente fallecido y coetáneo con el coincidió , coincidimos desde Tierra Seca". Eligió el sueño para despedirse en silencio. Cáceres le debe mucho. Esperamos su reconocimiento. Desde aquí animamos a colectivos e instituciones a su reconocimiento.

