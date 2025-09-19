Obituario
Nos dejó Juan Baz Acedo en Cáceres, DEP
Por encima de todo: hombre comprometido con el teatro. Eterno funcionario del Banco de España. Y siempre simultaneó su deber con su adicción profunda al mundo de las artes escénicas
Segundo Tercero
Nos dejó Juan Baz Acedo. Por encima de todo: hombre comprometido con el teatro. Eterno funcionario del Banco de España. Y siempre simultaneó su deber con su adicción profunda al mundo de las artes escénicas. Fundó y dirigió el Equipo, como le gustaba a él nombrar, para teatro Tierra Seca. Allá por el 1973 produciendo espectáculos siempre en el terreno de teatro independiente y comprometido socialmente.
Emblemático fue la obra 'Proceso por la sombra de un burro' al que siguieron a multitud de montajes en el terreno de teatro infantil que se exhibió por centros educativos y localidades de Cáceres. Otros montajes propios como 'Como todos los días' que reflejaba la vida diaria de los pueblos y de los seres humanos, siempre con acento reivindicativo.
Posteriormente se licenció en Psicología que hizo aún más su prospección Interna sobre la comunicación y reivindicacion social. Impartió cursos y seminarios en el mismo campo. Hoy le despedimos como nuestro Juan Margallo de Cáceres. Recientemente fallecido y coetáneo con el coincidió , coincidimos desde Tierra Seca". Eligió el sueño para despedirse en silencio. Cáceres le debe mucho. Esperamos su reconocimiento. Desde aquí animamos a colectivos e instituciones a su reconocimiento.
- Más de 100 evacuados en un incendio en el Provecaex de la carretera de Cáceres a Mérida: 'Hemos realizado un ataque directo
- Arquitectos de Cáceres alegan a la totalidad del proyecto de Virgen de la Montaña
- Singularu, la tienda que sobrevivió a la Dana, llega al centro comercial de Cáceres y ya busca empleados
- Laura Huertas, presidenta de la Ampa del Moctezuma en Cáceres: 'Estamos en estado de explosión por culpa de la doble fila
- Amplio dispositivo para rescatar el cuerpo de un hombre que había muerto encerrado en su casa de Cáceres: 'Tenía 51 años
- El Provecaex incendiado en Cáceres abre con normalidad tras una noche de duro trabajo: 'Agradezco el compromiso de empleados y bomberos
- Policía y médicos salvan la vida a un niño de tres años que se estaba asfixiando en Cáceres
- Una reyerta por los cables de fibra óptica en Aldea Moret de Cáceres termina con seis detenidos