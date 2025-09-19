La empresa de limpieza de Cáceres recurre la sanción de 145.000 euros por incumplir el contrato

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Cáceres ha dado a conocer esta semana la interposición de un recurso contencioso administrativo por parte de la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, Valoriza, contra el acuerdo del pleno de imposición de penalidades por incumplir el contrato.

Fue el concejal Pedro Muriel quien informó en el mes de junio sobre la apertura de un expediente informativo a la firma en una comisión extraordinaria de Servicios Públicos. Incluía la propuesta de penalización de 144.670 euros. Hicieron público este acuerdo tras una "supervisión del cumplimiento del contrato, esencial para garantizar la calidad de los servicios que reciben los cacereños".

El ayuntamiento ha decidido personarse en el procedimiento y proceder a la contratación de los servicios jurídicos para defender los intereses municipales, según informó este viernes en rueda de prensa el portavoz del Gobierno, Ángel Orgaz.