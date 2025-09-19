Junta de gobierno local
La empresa de limpieza de Cáceres recurre la sanción de 145.000 euros por incumplir el contrato
La multa había sido impuesta en una sesión plenaria del ayuntamiento
La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Cáceres ha dado a conocer esta semana la interposición de un recurso contencioso administrativo por parte de la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, Valoriza, contra el acuerdo del pleno de imposición de penalidades por incumplir el contrato.
Fue el concejal Pedro Muriel quien informó en el mes de junio sobre la apertura de un expediente informativo a la firma en una comisión extraordinaria de Servicios Públicos. Incluía la propuesta de penalización de 144.670 euros. Hicieron público este acuerdo tras una "supervisión del cumplimiento del contrato, esencial para garantizar la calidad de los servicios que reciben los cacereños".
El ayuntamiento ha decidido personarse en el procedimiento y proceder a la contratación de los servicios jurídicos para defender los intereses municipales, según informó este viernes en rueda de prensa el portavoz del Gobierno, Ángel Orgaz.
- Más de 100 evacuados en un incendio en el Provecaex de la carretera de Cáceres a Mérida: 'Hemos realizado un ataque directo
- Arquitectos de Cáceres alegan a la totalidad del proyecto de Virgen de la Montaña
- Policía y médicos salvan la vida a un niño de tres años que se estaba asfixiando en Cáceres
- Singularu, la tienda que sobrevivió a la Dana, llega al centro comercial de Cáceres y ya busca empleados
- Laura Huertas, presidenta de la Ampa del Moctezuma en Cáceres: 'Estamos en estado de explosión por culpa de la doble fila
- Amplio dispositivo para rescatar el cuerpo de un hombre que había muerto encerrado en su casa de Cáceres: 'Tenía 51 años
- El Provecaex incendiado en Cáceres abre con normalidad tras una noche de duro trabajo: 'Agradezco el compromiso de empleados y bomberos
- Una reyerta por los cables de fibra óptica en Aldea Moret de Cáceres termina con seis detenidos