Inauguración del Hilton de Godoy: “Hoy se tiende un puente entre Perú y Cáceres”

Numerosas personalidades del sector de la política, del turismo y del mundo empresarial en general se han dado cita este viernes en el impresionante claustro del Palacio de Godoy, ya transformado en el primer Hilton de Extremadura y que opera bajo la marca Curio Collection y que ya supone un revulsivo turístico y económico para esta puerta de entrada al casco histórico cacereño.

El promotor de la compañía hispano-peruana Scipion Real State, Fernando Palazuelo, ha sido el primero en tomar la palabra, asegurando que “hoy se tiende el puente entre Perú y Cáceres”. De hecho, la capital cacereña teje ya el hermanamiento con Lima, con la apertura del Hilton de Godoy como punta de lanza para estrechar los lazos históricos que unen a Perú y Extremadura.

El Hilton de Godoy se articula como “puente y nexo de unión”, según las palabras del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, entre el país andino y Cáceres, con el personaje histórico de Francisco de Godoy y los orígenes de la propia empresa promotora de la obra del hotel como hilo conductor.

Palazuelo ha hecho alusión a “todo tipo de vicisitudes” que ha atravesado este proyecto, pero “después de siete años logramos abrir las puertas a este símbolo ya de la ciudad”.

Mateos: "Se empieza a regenerar una zona como es el casco histórico”

El conquistador español Francisco Godoy (1505-1564) sirvió a las órdenes de Francisco Pizarro en la conquista de Perú (en la época del imperio inca). Godoy nació en Cáceres y con apenas 22 años hizo las Américas y regresó millonario 15 años después. Llegó a ser Alcalde (Teniente General) de Lima en 1536.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha puesto el foco en los “mil detalles” que tiene el hotel para prestar un servicio de “primera calidad”. Y en el hecho de que se abra este palacio de 1548 a la ciudadanía y en que “se empieza a regenerar una zona como es el área que circunda la plaza Mayor y el casco histórico”.

“Se convierte en un escaparate de nuestro talento: sumamos calidad y excelencia a nuestra oferta turística y estamos preparados para ser ambiciosos con nuestro proyecto de ciudad”. Y acto seguido ha mencionado la lucha por la capitalidad cultural de Cáceres en 2031.

También se ha referido Mateos a ese proceso de hermanamiento con Lima, que “espero no se quede en un mero documento” y que sirva para “estrechar lazos culturales y turísticos”.