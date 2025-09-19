Irish Fleadh abre en Cáceres su edición más europea y clama contra el genocidio en Gaza

Fleadh significa fiesta. No se pronuncia como se lee. Se dice flá con la a abierta. Después de dos décadas, los habituales se encargan de recordar la fonética. Flá. Flá es fiesta. Y el significado de fiesta no hay que traducirlo porque es universal. El júbilo y el encuentro que representa se entienden de igual forma en todas las lenguas y costumbres. Esto es lo que le espera a Cáceres, como cada año, cuando se acerca el otoño.

Ya convertida en una fecha característica de la intensa agenda tras el verano, la cita con la música irlandesa confirma su compromiso con la ciudad con una edición más ambiciosa y que pretende proyectarse a Europa. Estas aspiraciones se han traducido, en concreto, en que este año se haya presentado el festival en Dublín. Y por alusiones, también, se convierte en insignia para promocionar la candidatura de Cáceres 2031, uno de los anhelos de la capital de la provincia que se ha ampliado a toda una región.

Con esta intención de abrir horizontes y con una esencia en la que siempre se alía con las causas de su tiempo, Irish Fleadh mostró su compromiso con el fin del genocidio en Palestina. Lo hizo en la presentación de este viernes, jornada inaugural, aunque ya manifestó sus intenciones con el anuncio de que destinaría la recaudación de los vasos del festival a alimentar familias en Gaza. Se da la circunstancia de que Irlanda, precisamente, fue uno de los primeros países que se posicionó en contra de la ocupación israelí y más tarde, lo han hecho países europeos como España.

Autoridades y organización, durante la presentación de Irish Fleadh. / CARLOS GIL

Visita del embajador de Irlanda

Así, en ese contexto arranca una nueva edición de la cita, la vigésimo primera, con novedades. Los talleres pasarán a tener más relevancia y se celebrarán en el Foro de los Balbos, lugar elegido para la presentación de este viernes en la que los pintorescos Armagh Rhymers hicieron alarde de su originalidad y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, comprometido con la causa palestina y ataviado con una kufiya, se arrancó a bailar los ritmos celtas. La presentación estuvo presidida por la consejera de Cultura, Victoria Bazaga.

Este viernes, la plaza de Santa María tiene previsto acoger, llueva o truene, sus primeros conciertos en Santa María con los Armagh Rhymers (21.30), Stolen Notes (23.00) y The Friel Sister (00.30). Serán gratuitos, como de costumbre, y se repartirán las sesiones por los bares. El sábado continúa la programación con más directos. Está previsto que visite la ciudad este sábado el embajador de Irlanda en España Brian Glynn.