Cultura
Irish Fleadh abre en Cáceres su edición más europea y clama contra el genocidio en Gaza
El festival, que este año ha apostado por presentarse en Dublín para ampliar horizontes, inicia tres días de encuentro con el folclore irlandés en el entorno monumental
Fleadh significa fiesta. No se pronuncia como se lee. Se dice flá con la a abierta. Después de dos décadas, los habituales se encargan de recordar la fonética. Flá. Flá es fiesta. Y el significado de fiesta no hay que traducirlo porque es universal. El júbilo y el encuentro que representa se entienden de igual forma en todas las lenguas y costumbres. Esto es lo que le espera a Cáceres, como cada año, cuando se acerca el otoño.
Ya convertida en una fecha característica de la intensa agenda tras el verano, la cita con la música irlandesa confirma su compromiso con la ciudad con una edición más ambiciosa y que pretende proyectarse a Europa. Estas aspiraciones se han traducido, en concreto, en que este año se haya presentado el festival en Dublín. Y por alusiones, también, se convierte en insignia para promocionar la candidatura de Cáceres 2031, uno de los anhelos de la capital de la provincia que se ha ampliado a toda una región.
Con esta intención de abrir horizontes y con una esencia en la que siempre se alía con las causas de su tiempo, Irish Fleadh mostró su compromiso con el fin del genocidio en Palestina. Lo hizo en la presentación de este viernes, jornada inaugural, aunque ya manifestó sus intenciones con el anuncio de que destinaría la recaudación de los vasos del festival a alimentar familias en Gaza. Se da la circunstancia de que Irlanda, precisamente, fue uno de los primeros países que se posicionó en contra de la ocupación israelí y más tarde, lo han hecho países europeos como España.
Visita del embajador de Irlanda
Así, en ese contexto arranca una nueva edición de la cita, la vigésimo primera, con novedades. Los talleres pasarán a tener más relevancia y se celebrarán en el Foro de los Balbos, lugar elegido para la presentación de este viernes en la que los pintorescos Armagh Rhymers hicieron alarde de su originalidad y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, comprometido con la causa palestina y ataviado con una kufiya, se arrancó a bailar los ritmos celtas. La presentación estuvo presidida por la consejera de Cultura, Victoria Bazaga.
Este viernes, la plaza de Santa María tiene previsto acoger, llueva o truene, sus primeros conciertos en Santa María con los Armagh Rhymers (21.30), Stolen Notes (23.00) y The Friel Sister (00.30). Serán gratuitos, como de costumbre, y se repartirán las sesiones por los bares. El sábado continúa la programación con más directos. Está previsto que visite la ciudad este sábado el embajador de Irlanda en España Brian Glynn.
- Más de 100 evacuados en un incendio en el Provecaex de la carretera de Cáceres a Mérida: 'Hemos realizado un ataque directo
- Arquitectos de Cáceres alegan a la totalidad del proyecto de Virgen de la Montaña
- Singularu, la tienda que sobrevivió a la Dana, llega al centro comercial de Cáceres y ya busca empleados
- Laura Huertas, presidenta de la Ampa del Moctezuma en Cáceres: 'Estamos en estado de explosión por culpa de la doble fila
- Amplio dispositivo para rescatar el cuerpo de un hombre que había muerto encerrado en su casa de Cáceres: 'Tenía 51 años
- Policía y médicos salvan la vida a un niño de tres años que se estaba asfixiando en Cáceres
- El Provecaex incendiado en Cáceres abre con normalidad tras una noche de duro trabajo: 'Agradezco el compromiso de empleados y bomberos
- Una reyerta por los cables de fibra óptica en Aldea Moret de Cáceres termina con seis detenidos