El Madruelo redacta los pliegos para contratar la obra de su gran museo

Ser un referente cultural. Ese es el propósito de una ciudad que aspira a convertirse en capital europea en 2031. Con ese objetivo, Cáceres diseña su futuro. Y entre esos proyectos de futuro se encuentra el esperado museo que se ubicará en el solar de El Madruelo. Media década con el proyecto ya sobre la mesa y ya en su fase final, pero no acaba de materializarse. Si bien es cierto que tomó velocidad durante unos meses, la realidad es que no parece que vayan a cumplir los plazos que estaban previstos, entre ellos, que se construya en verano. Principalmente, porque queda una semana escasa para que concluya.

Fue el prestigioso arquitecto Patxi Mangado quien se encargó del diseño y con ese proyecto entregado, el museo aguarda los trámites para que tenga lugar la segunda licitación en la que se adjudicará su construcción a una empresa. Lo cierto es que el proyecto fue entregado a finales de 2024 y ahora, en septiembre de 2025, prosiguen las tareas administrativas para dar forma a ese concurso. Este diario publicó en julio de este año que la obra estaba a la espera de un trámite al que el ayuntamiento debía dar respuesta en el pleno. Semanas después, y a petición del PSOE, la Junta de Extremadura (PP) ha comparecido en la Asamblea de Extremadura para concretar los avances.

Fue este jueves cuando el secretario general de Cultura, Francisco Palomino, respondió a las preguntas del diputado socialista José Ramón Bello, una figura clave en la tramitación del propio proyecto porque en el mandato anterior fue concejal de Patrimonio con el alcalde Luis Salaya. Así, con conocimiento sobre plazos y detalles, preguntó al representante de la consejería las razones por las que se demora el concurso de la construcción. «En dos años se ha avanzado muy poco», reprochó Bello al actual gobierno regional.

En su intervención, el director general de Cultura recordó la cronología de la propuesta desde 2021 y justificó el retraso en la necesidad de «dar seguridad jurídica» y «blindar los fondos europeos» con los que se sufragará la construcción del nuevo edificio.

18,5 millones de euros

En concreto, el proyecto en su conjunto, desde la demolición del antiguo colegio hasta la musealización en sí se costeará con 18,5 millones, 1,2 ya se han empleado y los 17,3 restantes se repartirán en los próximos ejercicios. En relación a la inversión prevista, se sufragará con fondos Feder correspondiente a los programas de 2021 a 2027. De esta forma, el pasado año la administración destinó 500.000 euros para la redacción y los presupuestos regionales de 2025, que no llegaron a aprobarse y están prorrogados, contaban con partidas para los dos siguientes ejercicios, en 2026, 8,5 millones de euros y al año siguiente, 7, 3 millones de euros, destinados principalmente a la construcción y al proceso de musealización.

En ese sentido, precisó Palomino que «el proyecto del arquitecto está entregado y revisado» y concretó que están a la espera de que se resuelva «un informe de vertidos de la Confederación Hidrográfica del Tajo y otro del ayuntamiento sobre el aparcamiento y la pasarela». En cualquier caso, añadió que los pliegos aún no se encuentran terminados y continúan «en preparación».

Lo que sí ha recibido ya el visto bueno, aseguró el secretario general de Cultura, es el informe ambiental. En conclusión, puso de relieve que el proyecto se encuentra ahora en una «fase técnica imprescindible» para evitar que puedan producirse contratiempos durante el p roceso de licitación.

No ofreció, por tanto, plazos sobre la obra, pero en el mejor de los supuestos, es decir, uno en el que no se produzcan alegaciones, la obra no estará adjudicada hasta finales de año o principios del siguiente, por lo que lo que en un principio iba a convertirse en fecha de apertura, será la fecha de comienzo de las obras. Si se adjudica en 2026, no estará listo el edificio hasta el año siguiente, a lo que acompaña el proceso de musealización, con lo que se podría estar hablando de una apertura en 2028.

Ya en cuanto a la colección que albergará, Palomino recordó este jueves que está valorada en 40 millones de euros. En concreto, son 2.000 instrumentos musicales y 14.000 piezas de cerámicas y han sido cedidas a la ciudad en régimen de comodato, es decir, un préstamo de uso gratuito, por un tiempo de 25 años con la opción de prorrogar ese tiempo.

