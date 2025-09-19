El nuevo jefe de la Policía Local de Cáceres genera fricción entre PP y Vox

El portavoz del Grupo Municipal Vox, Eduardo Gutiérrez, ha criticado en la última sesión plenaria que el alcalde, Rafael Mateos, no haya informado a los concejales de la oposición del “nombramiento del nuevo jefe de la Policía Local de Cáceres” tras haberse conocido el pase a segunda actividad del ya ex superior del cuerpo policial Benedicto Cacho por “motivos de salud”.

El portavoz de Vox Cáceres, Eduardo Gutiérrez, ayer en el pleno. / CARLOS GIL

"Deferencia y respeto"

Gutiérrez ha echado en cara a Mateos que la “obligación del equipo de Gobierno que usted preside es informar a todos los grupos municipales de nombramientos, decisiones trascendentes y situaciones de relevancia en tiempo y forma”, en referencia a la presentación oficial, el pasado martes en Alcaldía de Marcos Durán, que “ocupa ahora el máximo rango en el cuerpo”, según el consistorio.

En el turno de ruegos y preguntas, Gutiérrez se ha referido al caso concreto del “nombramiento de un nuevo jefe de Policía Local”, que “anunciaron el pasado martes y del que dieron traslado a los sindicatos por representación de este ayuntamiento; quienes también estuvieron presentes”.

Y ha criticado que “no se convocara a los grupos de la oposición”, por “deferencia a los representantes de los ciudadanos y por respeto”.

Réplica del alcalde

En su réplica, Mateos le ha respondido que “no ha habido toma de posesión y por eso no se les ha invitado”. Y que “el señor Marcos Durán tomó posesión en el año 2020 y ahí sí se nos invitó por parte de la anterior corporación”.

Marcos Durán trabaja desde hace años en el ayuntamiento como agente local. Tiene 51 años y es natural de Cáceres. Según los datos aportados por el Gobierno local, es licenciado en Derecho y cuenta con un Master en Ciencias Sociales y Jurídicas y otro master en la escuela de prácticas jurídicas.

Por último, Mateos ha desarrollado que “no tomó posesión de su puesto de jefe”. Sino que “al causar baja el otro inspector”, en referencia a Cacho, “se hace una resolución de nombramiento por ser el miembro con mayor rango dentro de la plantilla de la Policía Local”.

Y ha aclarado que “no hubo ningún acto”, sino que “yo tuve una reunión personal de trabajo” con el nuevo inspector. “Si bien es cierto que al salir” de dicha reunión “él había quedado aquí con organizaciones sindicales y yo salí a saludar a esos colectivos”.